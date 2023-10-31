الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التموين تستعد لصرف 30 سلعة على بطاقات التموين مقررات شهر نوفمبر

السلع التموينية،فيتو
السلع التموينية،فيتو

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأربعاء، صرف مقررات شهر نوفمبر 2023 من السلع التموينية، من خلال المنافذ البالغ عددها 40 ألفا علي مستوي الجمهورية لصالح  64 مليون مواطن مقيدين علي  22 مليون بطاقة، والتي توفر 30 صنفًا حيث تبلغ  قيمة السلع التموينية 37مليار جنيه سنويا.

 

المخزون الاستراتيجي من السلع 

وقال  الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع  السلع الأساسية متوفرة بمخزون كبير يصل لأكثر من  6 اشهر، مشيرًا  إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

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مواعيد عمل المنافذ 

وتنتظم عملية صرف السلع التموينية لدى جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية،  من 9 صباحًا  وحتى الـ  9 مساءا على مدار الأسبوع.

 

وأكدت وزارة التموين علي عدم وجود نقص في أي صنف من السلع الأساسية خاصة أن الدوله تعمل على تأمين تلك الاحتياطات عبر  اقامه المخازن الاستراتيجية لتحسين عملية تداول السلع الأمر الذي يحافظ على الأمن الغذائي بالمعدلات المطمئنة.

 

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من أجل العمل على سرعه حلها وخاصه وان المواطن شريك مع الوزارة.

 

أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر 

 وأشارت إلى  ثبات أسعار سلع  نوفمبر 2023، حيث يتم صرف 30 سلعة تموينية على البطاقات بعد رفع الأرز من منظومة السلع التموينية وصرفه حر على منظومة فارق نقاط الخبز وطرحه بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيه.

 

وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر  كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

 

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السلع التموينية بطاقات التموين صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر

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