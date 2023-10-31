الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة والرقابة الإدارية تواصلان تنفيذ لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك

الرياضة والرقابة
الرياضة والرقابة الإدارية، فيتو

نواصل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تنفيذ فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

تم مناقشة الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وقانون شغل الوظيفة العامة، حيث قدم اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، عرضًا شاملًا للقانون الجنائي وتركيزًا خاصًا على الجرائم الجنائية التي يمكن أن يرتكبها الموظف العام في مجال عمله، بالإضافة إلى توضيح سبل حماية الموظف العام من ارتكاب تلك الجرائم. كما تم شرح قانون شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيه، المعروف بقانون المخدرات، مع تسليط الضوء على الأضرار التي تنجم عن استخدام المخدرات والغايات التي يهدف إليها المشرع من هذا القانون.

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الشباب والرياضة والرقابة الإدارية تواصلان تنفيذ لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك، فيتو 

شهدت الجلسات تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث تمت مناقشة وطرح تساؤلات متنوعة، وقد قام اللواء دكتور نبيل محمود حسن بالإجابة على هذه التساؤلات بشكل مفصل وشامل.

من المقرر أن تختتم فعاليات النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" غدا وذلك بعقد جلسات مناقشة وورش عمل حول مواضيع متنوعة تهم الشباب في بورسعيد. يهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع العام.

تعتبر هذه السلسلة من اللقاءات فرصة للشباب للتفاعل وطرح الأسئلة والاستفسارات حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكومي. كما توفر الفرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.

تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتشجيع المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار.

ويستفيد الشباب المشاركون في هذه اللقاءات من المعلومات والمعرفة التي تم تقديمها، وأن يتمكنوا من تطبيقها في حياتهم اليومية وفي مساراتهم الوظيفية المستقبلية.

تعد هذه السلسلة من اللقاءات بورسعيد نموذجًا يحتذى به في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من المعرفة والتوجيه في قضايا الحقوق والواجبات. ومن المهم أن تستمر مثل هذه الفعاليات في مختلف المناطق والمحافظات لتعم الفائدة والتأثير الإيجابي على الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لبحث استعدادات الاتحاد المصري لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

تناول اللقاء مشاركة البعثة المصرية البطولة الافريقية للكانوي والكياك  التي تستضيفها نيجيريا ومن المقرر ان تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكانوي والكياك استعدادا للبطولة الأفريقية، فيتو 

اكد وزير الرياضة على حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية وتذليل كل العقبات من أجل التأهل لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية، مشيرا الى ان مصر ذات ثقل افريقي قوي في مختلف البطولات ونسعى الي تطوير مستوي الاداء الرياضي لكافة الاتحادات  والمنافسة على ميدالية اولمبية ليتحقق الهدف المرجو منه.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكانوي والكياك استعدادا للبطولة الأفريقية، فيتو 

وزير الشباب والرياضة يبحث تنفيذ توصيات ملتقى الاستثمار

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة لبحث الآليات وبدء تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الملتقي الدولى الثاني للاستثمار والمتضمن العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك مع عدد من المستثمرين من مختلف الدول.

الرياضة: إطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

أشرف صبحي يشهد جلسة مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية بالملتقي الدولي للاستثمار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية. 

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي هيئة الرقابة الإدارية

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وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكانوي والكياك استعدادا للبطولة الإفريقية

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