شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الجلسة الأولي من جلسات الملتقي الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة، تحت عنوان "مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية نحو آفاق التطوير".

أشرف صبحي يشهد جلسة مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية بالملتقي الدولي للاستثمار، فيتو

تحدث فى الجلسة كل من شيديبير ازياني من نيجيريا والتي تناولت فرص تمويل الرياضة استغلالا للرياضات الجماهيرية وإمكانية بيع حقوق البث التليفزيوني للرياضة الجامعية، كما عرضت تجربة نيجيريا كدراسة حالة في تطوير الرياضة الافريقية.

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وفى عرضه، عرض الدكتور سايمون موناي الوضع الحالي للرياضة الافريقية الجامعية وفرص التمويل وآليات تدبير الأموال اللازمة للمشاركات الدولية والدورات الأولمبية للجامعات، وكذا بعض الرياضات التي احتلت مراكز هامة في جدول الرياضات الجامعية الإفريقية مثل كرة السلة الثلاثية والرجبي، مبينا أنه يجب أن يكون هناك عددًا أخر من الرياضات تتخذ مكانا هاما في هذه القائمة مثل كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى.

أشرف صبحي يشهد جلسة مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية بالملتقي الدولي للاستثمار، فيتو

من جانبه رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواجد الوفود الأجنبية المشاركة فى الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي وطرح الرؤى المتنوعة وتجارب الدول المشاركة فى الاستثمار الرياضى بشكل يسهم فى تبادل الخبرات والمعرفة الرقمية عن حجم الاستثمارات الرياضية المختلفة.

كما شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الاتحاد الدولى للرياضة الجامعية، كما حرص الوزير على المشاركة فى اجتماع الاتحاد الافريقى للرياضة الجامعية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى حيث اثنى على جهود الاتحاد وما يصبو اليه من تطور ونمو على صعيد الرياضة الجامعية.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتح اليوم السبت، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

يأتى الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

ويهدف الملتقى تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 وسبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

وتشهد الفعاليات توقيع 3 بروتوكولات دولية لدعم التعاون في المجال الرياضي، ويأتى البروتوكول الأول بين السعودية وهولندا والثاني بين بلغاريا ومصر والثالث بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية رؤية الملتقى واهدافه المتنوعة التى تسلط الضوء على دور الرياضة الكبير على صعيد اقتصاديات الدول وما نتج عنها من صناعات عدة تخدم القطاع الرياضي، مشيرا إلى انتظار التوصيات الناجمة عن الملتقى والتى من شأنها تعظيم الاستثمار الرياضي.

أشرف صبحي يفتتح الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، فيتو

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزراة انتهجت فكرًا جديدًا فى تعظيم الاستثمار الرياضي بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مبينا أن الوزارة حققت عدة نجاحات فى هذا الملف وخاصة من خلال مشروعات الطرح الاستثماري والتى تجاوزت عوائدها خلال آخر 3 سنوات أكثر من 28 مليار جنيه فضلا عن التطوير الشامل للبنية الرياضية بقري ومدن محافظات الجمهورية.