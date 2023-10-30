الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق ورش العمل التدريبية لليوم الواحد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب"، تنفيذ ورش عمل البوم الواحد ببرنامج "فنون تنموية" داخل 4 قاعات بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

جانب من الورشة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ضمن فعاليات صيف شبابنا بمراكز الشباب.

بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، واسلام العربي بالإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح احمد علي، وسمر مصطفى بالإدارة العامة للشباب، و10 مدربين في مختلف المجالات "المسرح، الموسيقى والكورال، الجرافيك، الكاريكاتير" وبمشاركة شباب وفتيات مركز الفنون وأعضاء مراكز الشباب، وطالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية قسم الإدارة الرياضية " تدريب ميداني".

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جانب من الورشة، فيتو

بدأت فعاليات الورش التدريبية خلال عمل اليوم الواحد بين جانب نظري يتناول الهدف من البرنامج، بالإضافة إلى الجانب العملى بمشاركة المدربين والفتيات بالرسم الجرافيتي على جدران مركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، بالإضافة إلى ورش عمل المسرح والموسيقى والكورال والكاريكاتير، داخل برنامج "فنون تنموية".

يهدف البرنامج إلى استثمار طاقات وإبداع الشباب بممارسة الفنون المختلفة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم.

جانب من الورشة، فيتو

حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها، وتعزيزها، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز مشاركتها فى القضايا الاجتماعية داخل المجتمع.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الحزم من المشروعات المتكاملة والخطط الطموحة فى مصر، بهدف تمكين الشباب فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية بوجه عام، تعمل جميعها فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يولي دعما واهتماما ورعاية غير مسبوقة للشباب المصرى من خلال تعظيم مساهماتهم ووضع متطلباتهم فى مقدمة أجندة أولويات ومسارات العمل الوطنى.

يأتي تنفيذ فعاليات برنامج فنون تنموية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

