الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رويترز: حكومة بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل منذ قليل أن حكومة بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال نائب وزير خارجية بوليفيا، فريدي ماماني، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي:"الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف فريدي ماماني: "تدين بوليفيا الأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، وتصفها بأنها تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".

 

قصف إسرائيل لمخيم جباليا

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصًا، وقال أبو الغيط إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها. 

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله: إن كل يوم يمر على  استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

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وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفًا أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئولية عالمية وأممية.
    

فتح معبر رفح للمصابين الفلسطينيين


أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم عن استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

 

الهجوم البري علي غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف مصاب.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

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