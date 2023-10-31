الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

خالد مشعل: العدوان على غزة فرصة الصين وروسيا لإنهاء هيمنة أمريكا

روسيا والصين، فيتو
روسيا والصين، فيتو

التوغل البري في غزة، ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، مساء اليوم الثلاثاء، مواقف الدول العربية الداعمة للشعب الفلسطيني وطالبها بالمزيد.

وقال مشعل: "هذه فرصة الصين وروسيا لتغيير سيطرة قطب واحد على العالم، وأطالبهم ببذل المزيد من المواقف لإيقاف العدوان على غزة".

وأضاف: "نحن اليوم لا ندافع عن الأقصى وفلسطين فقط، بل ندافع عن وجودنا.. هذه لحظة الحقيقة واليقظة بالدفاع عن مصلحة الأمّة وأن نتكاتف لنحارب الاحتلال".

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البنتاجون يعلن تحرك 300 جندي أمريكي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الثلاثاء، عن توجه 300 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، لكن ليس إلى إسرائيل، وذلك وفقا لشبكة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "سننشر قوات إضافية في المنطقة لحماية مصالحنا، ونعمل على دعم منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية"، مشددة علي استمرار دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية.

بدوره، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي: إن الولايات المتحدة في حالة تهديد متزايدة مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أنه في حالة عدم توقف الهجمات العسكرية على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فإن الولايات المتحدة سترد.

تعرض قاعدة عين الأسد بالعراق لقصف صاروخي

والإثنين الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لقصف صاروخي.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فإن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية تعرضت لقصف بـ 4 صواريخ.

إدارة بايدن تدرس ضرب وكلاء إيران بالمنطقة

وكانت صحيفة واشنطن بوست، نقلت عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ضرب وكلاء إيران بالمنطقة بعد الهجمات على القوات الأمريكية.

 

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يواجه بايدن ضغوطا داخلية متزايدة لضرب وكلاء إيران الذين هاجموا وأصابوا بشكل متكرر القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال شهر أكتوبر الجاري.

لكن بايدن، حسب المصدر ذاته، يدرس أي قرار للانتقام من حلفاء إيران، في ظل مخاوف من أن الحرب في غزة قد تكون على شفا الانفجار والتوسع إلى عاصفة على مستوى المنطقة، كما يقول مسئولون أمريكيون مطلعون.

بايدن يحذر المرشد الإيراني علي خامنئي

يشار إلى أن بايدن حذر، المرشد الإيراني علي خامنئي، من أنه "إذا استمرت طهران في التحرك ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فسوف نرد".

جاء التحذير في أعقاب تقارير تفيد أن أكثر من 20 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال الأيام الثمانية الماضية، بعد 14 هجوما جويا أو أكثر على قواعدهم في العراق وسوريا.

وقال مسئول بارز في الإدارة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه "لم يتغير شيء بشأن صلاحياتنا لحماية جنودنا المنتشرين في المنطقة، لكننا أيضا لسنا غافلين عن ذلك. هناك قوى أخرى تعمل ونريد أن نكون على علم بما يجري في المنطقة".

مخاوف من صراع عالمي "قطبيا"

ومع تعزيز واشنطن قوتها القتالية ومعداتها الدفاعية في الشرق الأوسط، ناشد الجمهوريون في الكونجرس بايدن الرد على الهجمات.

وتوازيا مع حرب إسرائيل على قطاع غزة في ظل مساعيها للقضاء على حركة حماس، تتشكل جبهة قتال أخرى شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف والصواريخ بشكل يومي.

ويعيش العالم حالة قلق من انخراط إيران بنفسها في الحرب، مما سيعني صراعا عالميا "قطبيا" لا يمكن التنبؤ بحدوده.

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خالد مشعل روسيا الصين طوفان الأقصى قطاع غزة جيش الاحتلال الولايات المتحدة

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