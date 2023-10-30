الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تنشر فيديو جديدا من عملية طوفان الأقصى داخل المستوطنات الإسرائيلية

عناصر المقاومة الفلسطينية،
عناصر المقاومة الفلسطينية، فيتو

طوفان الأقصى، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام عناصر من المقاومة الفلسطينية، باستهداف آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "آر بي جي" خلال عملية طوفان الأقصى فى  7  من أكتوبر داخل مستوطنة سديروت.

وأمس، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن توجيه عدد من الضربات والهجمات النوعية ضد الكيان الصهيوني المحتل، بالإضافة إلي صد محاولة توغل بري محدودة داخل قطاع غزة، خلال أقل من ساعة.

 

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في السابع من أكتوبر الجاري، أعلن محمد الضيف، المطلوب الأول لإسرائيل، قائد الجناح العسكري لحماس، انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في تسجيل صوتي تم بثه.

انطلاق عملية طوفان الأقصى

قال محمد الضيف في رسالة صوتية: إن الضربة الأولى لـ"طوفان الأقصى" استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وإنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الدقائق العشرين الأولى من العملية.

وأشار إلى أن العملية تأتي في ظل ما وصفه "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني... في ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

ودعا محمد الضيف الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل إلى الانتفاض نصرة للأقصى، وقال "اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

كما قال الضيف "أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا للالتحام مع المقاومة بفلسطين".

إعلان محمد الضيف الشهير بـ (أبو خالد) القائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، وضع قادة الاحتلال في حالة من التخبط والارتباك التي لم تختبر منذ العبور المصري عام 1973.

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