الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

8 قرارات وتوصيات لاجتماع مجلس جامعة القاهرة

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة القاهرة، فيتو

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

 

وفي مستهل الاجتماع، دعا الدكتور محمد الخشت أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، والدعاء لهم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته، معربًا عن شعوره بالحزن والأسى لما يحدث في قطاع غزة. 

 

وناشد المجتمع الدولي باسم جامعة القاهرة للقيام بواجباته في إيقاف هذه الحرب ودعم القضية الفلسطينية وحل اقامة الدولتين وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم وفتح مسارات الإغاثة الإنسانية الى أقصى مدى ممكن.

 

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8 قرارات وتوصيات لاجتماع مجلس جامعة القاهرة

ووافق مجلس الجامعة، على استحداث عدد من البرامج الدراسية، أهمها 3 برامج بكلية الآداب بنظام التعلم المُدمج وهما برنامج الماجستير المهني في إدارة الوثائق والمعلومات في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم العالي في الأرشيف والوثائق الأرشيفية في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم في إدارة الوثائق والحفظ الرقمي، بالإضافة إلى برنامج بكلية الصيدلة وهو دبلوم مهني بيني بنظام الساعات المعتمدة المعتمدة بالمشاركة بين الكلية والمعهد القومي لعلوم الليزر.
 
كما وافق مجلس الجامعة، على إجراء تعديلات في لوائح برامج الدراسات العليا بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. 

وصدق مجلس الجامعة، على استمرار نظام الامتحانات الموضوعية والتي تتضمن الاختيار من متعدد، وسؤال حل المشكلات والذي يعد سؤالا مقاليا، بالإضافة إلى الأسئلة التعليلية، وأسئلة المقارنة والتوافق والمزاوجة وتصويب الخطأ.

واستجاب مجلس جامعة القاهرة، للالتماسات المقدمة من بعض الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية العلوم بمنحهم فرصة استثنائية بسبب ظروف الحرب، وإعادة قيدهم بعد أن تم فصلهم بنهاية العام الجامعي الماضي، بالإضافة إلى التماسات إنسانية أخرى من بعض الطلاب بعدد من كليات الجامعة.

وأقر مجلس الجامعة، تحديث القواعد التنفيذية لمتطلبات النشر العلمي لطلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة.

كما أقر مجلس الجامعة عقد مؤتمر مشترك للدراسات العليا بين الطلاب الباحثين بين الجامعة وجامعة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعقد بجامعة القاهرة، حول الدراسات البينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجال الدراسات العربية والإسلامية"، بهدف تعزيز العلاقات الأكاديمية، والمساهمة في نمو الدراسات البينية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر المشتركة.

وأكد مجلس الجامعة، الانتهاء من  تجهيز بيت نوال وسكن المساحة بالدقي بكافة الإمكانيات من الأثاث والأجهزة  لتوفير ظروف إقامة وإعاشة مريحة للطلاب المغتربين، وتحصيل الرسوم إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وأعلن مجلس جامعة القاهرة، عن تخصيص جانب من مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتقديم خدمات مجانية للمرضى غير القادرين ووضع ضوابط منظمة لها في إطار التوجه الإنساني لجامعة القاهرة، ووجه الدكتور الخشت باستمرار تقديم الدعم للفرنساوي من الجامعة والمستشفيات الجامعية لتقديم افضل خدمة طبية.

مجلس جامعة القاهرة يؤكد تضامنه ودعمه الكامل للقيادة السياسية فى موقفها من أحداث غزة

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الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد الخشت العلوم السياسية المعهد القومي لعلوم الليزر الماجستير المهني جامعة القاهرة الدولية جامعة القاهرة

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مجلس جامعة القاهرة يؤكد تضامنه ودعمه الكامل للقيادة السياسية فى موقفها من أحداث غزة

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