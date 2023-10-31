خالد مشعل: كل من يستطيع حمل السلاح عليه نصرة الأقصى والأمة

قال قائد حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم: إن كل من يستطيع حمل السلاح ينبغي عليه مسئولية الانتصار للأقصى والأمة.

خالد مشعل يدعو الأمة لنصرة الأقصى

ودعا خالد مشعل في مقابلة مع قناة TRT، العلماء إلى تغيير قواعد اللعبة بإصدار الفتاوى والتحرك بالضغط على الحكام من أجل ما يحدث في غزّة، وقال: مطلوب من جماهير الأمة النزول إلى الشارع للتنديد بالعدوان على غزّة.

وأدان خالد مشعل، مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا، التي أدت إلى 500 شهيد وجريح وعشرات المفقودين، بعد قصف الاحتلال لمربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه.

خالد مشعل يكشف بطولات القسام فى غزة

وقال خالد مشعل: أبطالنا في كتائب القسام يذيقون الاحتلال الويلات في قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال هُزم عسكريًا، والآن ينتقم من الأطفال والنساء.

ودعا الجاليات العربية في العالم إلى الضغط على الرئيس الأمريكى جو بايدن، لإيقاف الحرب الإجرامية الإرهابية التى تشنها إسرائيل على غزة.

مسيرة حاشدة فى رام الله

انطلقت مسيرة حاشدة في رام الله؛ تنديدًا بمجزرة جباليا وإسنادًا لغزة ، واستجابة لطلبات الحشد الشعبي في الضفة الغربية، بالتزامن مع الإجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.

وانطلقت الهتافات داخل المسيرة “بالروح بالدم نفديكي يا كتائب القسام”، والكثير من الهتافات المناوئة للكيان الصهيوني والداعمة للمقاومة.

تغطية صحفية: مسيرة حاشدة في رام الله؛ تنديدًا بمجزرة جباليا وإسنادًا لغزة. pic.twitter.com/aXHhVL3daz Advertisements October 31, 2023

وطالبت المسيرة بإستخدام السلاح ضد الكيان الصهيوني، حيث انطلقت هتافات “يا بطخ الصهيوني يا تعطيها لحماس”.

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في قطاع غزة.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.