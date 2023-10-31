محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني وفور شفاء المصابين يعودون لغزة

اخبار غزة الآن، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء:"تم تجهيز عدد من الأسرة لقضاء فترة نقاهة للمرضى الفلسطينيين الذين سيتم استقبالهم بعد فتح معبر رفح البري، وبعد شفائهم سيتم عودتهم إلي غزة مرة أخرى.

الفلسطينيون العالقون في سيناء

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: هناك 750 فلسطيني علاق داخل مصر وقمنا بنوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة وهم تحت السيطرة وسيعودون مرة أخرى الي غزة بعد فتح المعبر وهدوء الأوضاع.

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توطين الفلسطينيين في سيناء

وأكد: الشعب لم ولن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني، ولا توطين لأي فلسطيني في مصر، لن نتخلى عن أي مريض أو مصاب فلسطيني وسيحصلون علي العلاج الطبي اللازم وعند شفائه وعمل اللازم سيتم اعادته لغزة حفاظا علي بلده وعدم ترك أرضه للاحتلال.



عدد المصابين الفلسطينيين

ولفت إلي أنه من المتوقع وصول 50 مصاب وجريح فلسطيني يوميا لتلقى العلاج في شمال سيناء يوميا، موضحًا أنه سيتم علاج المصابين العابرين من معبر رفح بالمستشفيات الميدانية.



وأوضح: المستشفيات الميدانية في الشيخ زويد لرفع القدرات والإمكانيات داخل محافظة شمال سيناء.

فتح معبر رفح للمصابين الفلسطينيين

أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم عن استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.



الهجوم البري علي غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف مصاب.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.