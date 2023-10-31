نجوم الإشارات الخارجة في الملاعب المصرية.. طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب محمد شريف.. شيكابالا يغضب جمهور الأهلي مرتين.. ميدو وإبراهيم حسن وجوزيه وباسم وأجوجو الأبرز

أثار طارق حامد، لاعب منتخب مصر ونادي ضمك السعودي، أزمة عنيفة في الملاعب السعودية، بعدما قام بإشارة خارجة تجاه زميله في الفراعنة محمد شريف لاعب الخليج، عقب تسجيله ضربة في لقاء الفريقين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهرت الكاميرات، طارق حامد، وهو يقول "شريف" قبل هذه الإشارة إلى مواطنه المصري محمد شريف مهاجم الخليج.

وفاز فريق ضمك بنتيجة 6-5 على حساب الخليج في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين.

مطالب بمعاقبة طارق حامد

وطالب إبراهيم العنقري لاعب الهلال السابق، في تصريحات تلفزيونية بضرورة توقيع أقصى عقوبة ضد طارق، مؤكدا أن هذه الإشارة لا تليق ولا تنتمي لأي سلوك رياضي.

فيما أشار الحكم المصري السابق سمير عثمان، إلى أن حكم الفيديو كان بمقدوره استدعاء حكم الساحة لمراجعة هذا التصرف، وإشهار البطاقة الحمراء للاعب.

ميدو يوجه إشارات خارجة لجماهير الأهلي

وأعاد طارق حامد الحديث من جديد عن الإشارات والإيماءات الخارجة من نجوم الملاعب المصرية، حيث تضم القائمة أحمد حسام ميدو، بعد واقعة رده بشكل غير أخلاقي على هتافات جماهير الأهلي المسيئة له خلال توليه القيادة الفنية لفريق وادي دجلة عام 2017 في دور الثمانية بمسابقة كأس مصر.

باسم مرسي يثير غضب جماهير الأهلي

بعدها بأيام قليلة، أثار باسم مرسي أزمة عنيفة خلال فترة لعبه لنادي الزمالك، وبالتحديد في العام 2017، بعدما وجه إشارات خارجة تجاه جماهير الأهلي خلال مباراة القمة 114 بين القطبين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضده، هتفت جماهير الأهلي ضد باسم مرسي، فرد عليهم بالتلويح بإشارات خارجة.

إشارات مانويل جوزيه

البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي كان أحد المتورطين في المواقف المشينة أيضا بالملاعب المصرية، حيث لم يتمالك جوزيه فرحته بعد تسجيل الأهلي هدفه الثاني في مباراة أسيك الإيفوارى في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2006، حيث انفجر البرتغالى فرحًا بهدف عماد متعب الثانى وقام بإشارة خارجة في واقعة شهيرة.

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بإشارة غير لائقة

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك في مناوشات مع جماهير الأهلي خلال مباراة جمعت الفريقين في العام 2021 ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك استبدال شيكابالا في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من جمهور للأهلي صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ"المستفزة وغير لائقة"، حيث أشار لهم صوب حذائه.



وانتهت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن وصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

شيكابالا يغضب جمهور الأهلي بسبب إشارات مباراة السوبر

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي يشير فيها شيكابالا بإشارات خارجة إلى جمهور الأهلي، حيث سبق وأن اتجه لجماهير الأهلي عقب الفوز في لقاء سوبر 2019، الذي انتهى بركلات الجزاء بفوز الفارس الأبيض، وبدأ في بعض الأفعال الاستفزازية والإشارات الخارجة التي وجهها لجماهير الفريق الأحمر، وتم إيقافه على إثرها 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

رمزي صالح يوجه إشارات خارجة لجماهير المصري

الفلسطيني رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، وقع في سقطة أخلاقية خلال فترة لعبه للنادي البورسعيدي، بعد طرده في مباراة للمصري ضد حرس الحدود، ليوجه إشاراته خارجة تجاه جماهير ناديه التي هاجمته عقب الطرد.



إيقاف إبراهيم حسن بسبب إشارات خارجة

سبق وأن أثار إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية الأسبق أزمة عنيفة، خلال مباراة المنتخب الوطنى ونظيره المغربي في إحدى مواجهات الفريقين في المغرب بتصفيات أمم أفريقيا 98، عندما قام بإشارة خارجة للجماهير المغربية خلال أحداث اللقاء الذي خسره الفراعنة بهدف نظيف، ليتم بسببها إيقافه محليًا وافريقيًا.



إبراهيم حسن يكرر الأزمة كمدرب

وفي العام 2009، أثار إبراهيم حسن أزمة أخرى بسبب الإشارات الخارجة، ولكن هذه المرة كمدرب، خلال فترة توليه منصب مدير الكرة، خلال أحداث لقاء شباب بجاية الجزائري، حيث قام بالاعتداء على أحد الأشخاص، وأشار إشارات خارجة للجماهير.

إشارة حسام حسن إلى طارق يحيى

عرضت شاشات التليفزيون الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد بتروجيت، والتي أقيمت في يناير 2018، إساءة من حسام حسن مدرب النادي البورسعيدي وقتها، وهو يشير بإشارة خارجة عقب انتهاء المباراة إلى طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت في المباراة التي انتهت بفوز المصري.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية انفجر حسام حسن، المدير الفني للمصري، غاضبًا واستخدم إشارات خارجة فيما توجه الجهاز الفني للمصري من أجل تهدئة المدرب.



محمد إبراهيم يوجه إشارات مسيئة إلى جماهير الزمالك

محمد إبراهيم لاعب الزمالك سبق وأن وجه إشارات مشينة بأصابعه أيضا إلى جماهير ناديه بعد طرده في مباراة المصري البورسعيدي التي خسرها الزمالك بثنائية نظيفة، وتسببت في ضياع الدوري وذهابه إلى الأهلي موسم 2010 / 2011.



أجوجو يوجه إشارات مسيئة إلى عبد الواحد السيد

كما تضم قائمة نجوم الإشارات الخارجة، الغانى أجوجو مهاجم الزمالك السابق، والذي وجه إشارة خارجة في إحدى مباريات ناديه وتحديدا أمام بتروجت في بطولة الدوري موسم 2003 / 2004، حيث تردد وقتها أن إشارة أجوجو موجه لزميله حارس مرمى الفريق وقتها عبد الواحد السيد.





فعل مشين من إبراهيم سعيد ضد لاعب المنصورة

إبراهيم سعيد كان بطلا لواقعة مشينة خلال فترة لعبه مع نادي الزمالك، وبالتحديد في موسم 2004 / 2005، حيث قام بفعل مشين تجاه أحد لاعبي المنصورة في مباراة الفريقين وتم إيقاف مدافع الزمالك وقتها بسبب فعله المشين.





إشارة سمير كمونة تثير الجدل في مباراة الأهلي والمحلة

وتبقى إشارة سمير كمونة مدافع الأهلي الشهيرة في مباراة غزل المحلة بنهائى كأس مصر والتي بسببها تم إيقافه موسما كاملا رغم شهادة فاروق جعفر المدير الفنى للفلاحين وقتها بعدم إقدام اللاعب على تلك الواقعة التي بسببها رحل كمونة سنة عن الأهلي بعد قدوم البرتغالي مانويل جوزيه.

