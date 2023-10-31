زد 2008 يفوز علي أستون فيلا 3-2 وديا

حقق فريق زد 2008 الفوز على أستون فيلا 3-2 ، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.



أحرز أهداف زد في المباراة كل من زياد الجزار، مروان محمد زكريا، محمد مصطفى أبو مسلم.



وتضم بعثة زد، الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين رئيسا للبعثة، والمدير الرياضي مارتن ستيكلنبرج، ومدير التعاقدات علي صقر.

وكانت بعثة فريق زد 2008 تحت قيادة الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين، حرصت على حضور مباراة أستون فيلا ولوتون تاون، الأحد الماضي، على هامش قضاء فريق زد فترة معايشة بالنادي الإنجليزي.

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وحقق فريق أستون فيلا الفوز على لوتون تاون 3-1 في حضور بعثة زد التي حرصت على متابعة المباراة من المدرجات.



وسجل أهداف أستون فيلا في شباك لوتون تاون، جون ماكجين في الدقيقة 17 وموسى ديابي في الدقيقة 49 وتوم لوكيير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

بينما سجل مارتينيز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 لصالح لوتون تاون.

وكان فريق 2008 بنادى زد توجه إلى إنجلترا السبت الماضي، لقضاء فترة معايشة بنادى أستون فيلا الإنجليزي، في إطار اهتمام نادي زد بالمواهب للكرة المصرية، وتفريغ لاعبين قادرين علي حمل راية المنتخبات الوطنية، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

علاء نبيل رئيسا لبعثة زد



ويترأس بعثة فريق زد مواليد 2008 الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وجاء سفر بعثة فريق زد مواليد 2008 لنقل الخبرات الإنجليزية لفرق نادى زد بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة من كافة النواحي الفنية والإدارية ونظام التدريب.

ويعد الاهتمام بالناشئين والمواهب هو الشغل الشاغل لنادي زد حيث يعد أحد أهدافه الرئيسية هو الاهتمام بالمواهب، وخلق جيل جديد من اللاعبين المميزين للكرة المصرية.



ومن جانبه توجه الكابتن علاء نبيل، بالشكر لمجلس إدارة نادي زد علي الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود لقطاع الناشئين وفرق النادي.

وواصل بأن سفر فرق النادي لقضاء فترة معايشة مع فريق أستون فيلا يحقق العديد من المميزات للفريق واللاعبين والجهاز الفني بالتعرف علي نظام التدريبات ونقل الخبرات التدريبية والفنية والعلاجية.



وشدد على أن نادي زد من الأندية التي تعطي اهتمام كبير بالنشء، وهو ما يظهر بشكل واضح في إعداد اللاعبين والفرق للبطولات وتقديم اللاعبين للمنتخبات.

جهاز زد 2008

ويضم جهاز فريق زد 2008

جوزب دي ماريا مديرا فنيا

أحمد كمال مدربا عاما

عبدالحميد محمد مدربا

عمرو أحمد مدرب حراس المرمى

يحيي معوض إداري الفريق

عمر جابر مدرب أحمال

عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي

مازن درويش مسئول مهمات