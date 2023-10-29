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رياضة

بعثة زد تشاهد فوز أستون فيلا علي لوتون تاون 3-1 بالدوري الإنجليزي

بعثة زد تشاهد فوز
بعثة زد تشاهد فوز أستون فيلا على لوتون تاون 3-1،فيتو

الدوري الإنجليزي، حرصت بعثة فريق زد 2008 تحت قيادة الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين، على حضور مباراة أستون فيلا ولوتون تاون، اليوم الأحد، على هامش قضاء فريق زد فترة معايشة بالنادي الإنجليزي.

وحقق فريق أستون فيلا الفوز على لوتون تاون 3-1 في حضور بعثة زد التي حرصت على متابعة المباراة من المدرجات.

وسجل أهداف أستون فيلا في شباك لوتون تاون، جون ماكجين في الدقيقة 17 وموسى ديابي في الدقيقة 49 وتوم لوكيير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

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بينما سجل مارتينيز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 لصالح لوتون تاون.

وكان فريق 2008 بنادى زد توجه إلى إنجلترا أمس السبت، لقضاء فترة معايشة بنادى أستون فيلا الإنجليزي، في إطار اهتمام نادي زد بالمواهب للكرة المصرية، وتفريغ لاعبين قادرين علي حمل راية المنتخبات الوطنية، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

علاء نبيل رئيسا لبعثة زد

 
ويترأس بعثة فريق زد مواليد 2008 الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي.


 

وجاء سفر بعثة فريق زد مواليد 2008 لنقل الخبرات الإنجليزية لفرق نادى زد بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة من كافة النواحي الفنية والإدارية ونظام التدريب.

ويعد الاهتمام بالناشئين والمواهب هو الشغل الشاغل لنادي زد حيث يعد أحد أهدافه الرئيسية هو الاهتمام بالمواهب، وخلق جيل جديد من اللاعبين المميزين للكرة المصرية.


ومن جانبه توجه الكابتن علاء نبيل، بالشكر لمجلس إدارة نادي زد علي الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود لقطاع الناشئين وفرق النادي.

وواصل بأن سفر فرق النادي لقضاء فترة معايشة مع فريق أستون فيلا يحقق العديد من المميزات للفريق واللاعبين والجهاز الفني بالتعرف علي نظام التدريبات ونقل الخبرات التدريبية والفنية والعلاجية.


وشدد على أن نادي زد من الأندية التي تعطي اهتمام كبير بالنشء، وهو ما يظهر بشكل واضح في إعداد اللاعبين والفرق للبطولات وتقديم اللاعبين للمنتخبات.

جهاز زد 2008


ويضم جهاز فريق زد 2008
جوزب دي ماريا مديرا فنيا 
أحمد كمال مدربا عاما 
عبدالحميد محمد مدربا
عمرو أحمد مدرب حراس المرمى 
يحيي معوض إداري الفريق 
عمر جابر مدرب أحمال 
عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي 
مازن درويش مسئول مهمات

أستون فيلا الإنجليزي يتعاقد مع عمر خضر لاعب زد

زد 2008 يطير غدا لإنجلترا، وعلاء نبيل رئيسا للبعثة

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