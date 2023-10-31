بعد عقوبات تريند جيو، تركيا تستقبل وزير خارجية إيران الأربعاء لبحث أزمة غزة

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، عن وصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة “أنقرة” يوم غد الأربعاء، في زيارة رسمية لبحث الأوضاع في غزة، على خلفية العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القط.

وأشار وزارة الخارجية التركية، إلى أن زيارة حسين أمير عبداللهيان، من المقرر أن تتناول بحث العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا ومناقشة القضايا الإقليمية الأخرى.

اتهما صندوق تريند جيو بدعم حماس

وفي سياق آخر، كان صندوق" تريند جيو" التركي للاستثمار العقاري، رد على فرض الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على ثلاثة من مساهميه، بزعم تقديم مساعدة مالية إلى حركة حماس، قائلا إنه لا يقدم دعما ماليا لأي منظمة.

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حزمة عقوبات أمريكية تستهدف حماس

وأصدرت أمريكا، الجمعة الماضية، حزمة ثانية من العقوبات تستهدف حركة حماس بعد عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام على المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الجاري، بما في ذلك مسؤول من المكتب السياسي لحماس مقيم في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

كما أعلن بيان وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك، أن العقوبات تستهدف مَن قال إنهم المساهمون الرئيسيون الثلاثة في تريند جيو، ومن بينهم رئيس الشركة، وعضو في مجلس الإدارة.

رد شركة تريند جيو على العقوبات

وقالت شركة تريند جيو، إنها تأسست برأس مال أجنبي، وإنها مؤسسة تهدف للربح وتخضع لمراجعة منتظمة من مجلس أسواق رأس المال التركي الذي يعمل وفقا لمبدأ الشفافية.

وجاء في البيان أمس الأحد "شركتنا لا تقدم دعما ماليا لأي منظمة ومن المستحيل أن تفعل ذلك نظرا للقوانين التي تخضع لها".