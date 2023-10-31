أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يفقد 20 جنيها بختام تعاملات الثلاثاء.. ومبادرة سيارات المصريين بالخارج تتلقى ٤٢,٨٨٨ طلب تسجيل

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد تم التوقيع بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث قد قام بتوقيع بروتوكول التعاون عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع القمص سرجيوس سرجيوس - وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والكاتدرائية المرقسية.

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ويأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وبموجب هذا البروتوكول يتيح البنك قبول كافة أنواع المدفوعات الإلكترونية للبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال الربط بالمنصة الإلكترونية لميكنة الخدمات التي تقدمها الكاتدرائية للمواطنين.

التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة برتوكول تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الشباب المصري للعمل بالسوق الخارجي والمحلي.

وقع البروتوكول عن الوزارة السفير إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعن غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة.

وشهدت التوقيع السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



جاء ذلك اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.



يأتي ذلك في إطار توفير سبل التكافل الاجتماعي وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وفى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمساعي الدائمة والدءوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة وفتح أفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلى والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.



كما يأتي هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم البرامج التنموية التي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".



وتستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإيمانًا بدور الغرفة وما تقوم به من تدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج طبقًا لتوجهات الدولة.

تنمية سيناء وإقامة مجمعات صناعية

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة أسرع الطرق لتحقيق تنمية سريعة وحقيقة لسيناء حيث تمثل 17% من الناتج المحلي وحققت طفرة في زيادة الصادرات لنحو 32 مليار دولار بالإضافة إلى أنها تستوعب 25% من العمالة.

وأضاف الزيات، أن توطين الصناعات في سيناء من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة بها يمثل فرصة كبيرة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة السياسية لنمو الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن تنمية سيناء الآن أصبح أسهل بعدما نجحت الحكومة في الـ 8 سنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات من خلال المشروعات القومية في الطرق والبنية التحتية وإنشاء الموانئ الجافة وإقامة 17 منطقة صناعية في 15 محافظة تضم 5300 منشأة صناعية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تركز في هذه المرحلة على تنمية العامل والصانع لرفع كفاءة العامل نفسه بالاهتمام بالتنمية البشرية بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار وذلك بتشجيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة.

البورصة تخسر 60 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.



كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة.

مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

كشفت مصلحة الجمارك المصرية وصول إجمالى المسجلين في اليوم الأول للمبادرة الخاصة بتيسير استيراد السيارات للمصريين فى الخارج على التطبيق خلال اليوم الأول نحو ٤٢,٨٨٨.

وبهذا الرقم يصل إجمالي المسجلين فى مبادرة استيراد السيارات فى المرحلة الاولى،من بدايتها وحتى الآن ٢٢٧,٧٨٨ طلبا.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذي لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» التي صدر قانون بمدها ٣ أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين، موجهًا بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.



وأكد الوزير، أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فوري، بحيث يكون الخط الساخن الدولي، الذي يتم إطلاقه لأول مرة، أداة فاعلة في هذا الصدد، ويرد من خلاله المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة تشرح خطوات التغلب على أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج.

أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه ما زالت الأسواق الخليجية تحقق ارتفاعات ملحوظة في ثالث جلسات الأسبوع.



استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر؛ تزامنًا مع تصدر سهم شركة بيت التمويل الكويتي "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات.

حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85%، وارتفع العام 0.79%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.82% و0.57% على التوالي عن مستوى الاثنين.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 2.82 مليون دينار وزعت على 7.33 مليون سهم بتنفيذ 420 صفقة،وترتفع التداولات في نهاية الجلسة الي مستوي 40 مليون دينار.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها اتصالات بـ1.99% وتلاه قطاع مواد أساسية بـ 1.14% واستقرت 5 قطاعات.



وتصدر سهم اريد ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 40 سهما بواقع 6.42% بينما جاء الخليجي على رأس تراجعات الأسهم البالغة 4 أسهم بنحو 1.80% واستقر سعر 8 أسهم.

وتقدم سهم بيتك المرتفع 1.03% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.86 مليون سهم وسيولة بقيمة 1.96 مليون دينار نفذت خلال 154 صفقة.



مازال المؤشر يحقق ارتفاعات، حيث ارتفع في مستهل جلسة منتصف الاسبوع بنسبة 0.73% وهي تقدر ب 77 نقطة ليصل الي 10612 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 6 مليار ريال.



استهلت مؤشرات الاسواق الاماراتية علي ارتفاع حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.35% وهي تقدر ب 13 نقطة ليصل الي 3852 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.27% وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل الي 9310 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 700 مليون درهم.

آخر تحديث لسعر الذهب فى ختام شهر اكتوبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية واختتمت اسعار الذهب نهاية شهر اكتوبر الجارى وختام تعاملات اليوم على تراجع بقيمة 20 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2937 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2570 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2202 جنيهًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1713 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20560 جنيهًا.

التحليل الفني لاتجاه المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 31-10-2023

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى المستوى 106.00 نقطة، حيث أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.67 نقط