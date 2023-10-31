حملة أمنية لضبط القائمين على أعمال التسول وجرائم استغلال الأحداث في القاهرة

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام ومحيط المدارس والجامعات والمعاهد بدوائر أقسام ومراكز شرطة (التجمع الأول - النزهة – مصر الجديدة – الدقى – شبرا الخيمة أول – إمبابة – الوراق – أوسيم) بمحافظات "القاهرة - الجيزة – القليوبية".

وأسفرت الجهود عن ضبط قضيتين فى مجال استغلال الأحداث، و(219) متهما لقيامهم بأعمال تسول واستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، (73) قضية فى مجال ضبط جرائم الآداب العامة، (61) قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص، (33) قضية أحداث معرضين للخطر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث وأعمال التسول لما لها من آثار اجتماعية.

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