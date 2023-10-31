كارثة الأربعاء فى غزة، الإعلان رسميا عن توقف المستشفى الإندونيسي بسبب نقص الوقود

قال مدير المستشفى الإندونيسي، فى غزة: توقف العمل بالكامل داخل المستشفي بداية من مساء الغد، نتيجة نقص الوقود على خلفية عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي، بدخول مساعدات الوقود إلى قطاع غزة.

استشهاد 55 فلسطينيًّا على الأقل

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية،أعلنت فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 55 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على معظم مناطق غزة.

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من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في غزة قبل قليل، أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلي وقوع عدد هائل من الشهداء بلغ وفق التقديرات 400 شخصا.

الحوثي تتبنى قصف إيلات

فيما أفادت وسائل إعلام دولية، أن جماعة الحوثيين في اليمن، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرة بدون طيار على مدينة إيلات الخاضعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي.

وتبنى الحوثيون، إطلاق مسيرات نحو كيان الاحتلال، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار، بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات تجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين فى صنعاء، عبد العزيز بن حبتور: “هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية”.

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