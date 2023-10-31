خروج منتخب السويس أولى مفاجآت كأس مصر 2023-2024

كأس مصر، انطلقت اليوم الثلاثاء، مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2023-2024.

وشهدت نتائج اليوم الأول للدور التمهيدي الأول فوز بورفؤاد على منتخب السويس 1-0 في مفاجأة كبيرة والتأهل للدور التالي بكأس مصر.

كما فاز المنصورة على السنبلاوين 2-1، ورأس البر علي منية سمنود 3-2، وفوز العبور على القناطر الخيرية 1-0، وفوز مصر للتأمين علي المعادي واليخت 2-0، فوز الشرقية على بلبيس بركلات الترجيح، وفوز المرج على الطيران بركلات الترجيح، وفوز اسكو على الو ايجيبت بركلات الترجيح.

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وحقق الترسانة فوزا كبيرا على البطل الأوليمبي 6-0، والصيد علي تلا 2-1.

وأخطر اتحاد الكرة، الفروع لإبلاغ الفرق المشاركة قبل انطلاق الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر المقرر له اليوم الثلاثاء.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، أن النادي المذكور أولا، يرتدي الزي الأصلي ومسئول عن كرات المباراة والنواحي التنظيمية والإسعاف، كما أن النادي المذكور أولا مسئول عن بدلات الحكام اعتبارا من الدور التمهيدي الأول وحتى الأخير.

وكان اتحاد الكرة، أجري قرعة الدور التمهيدي الأول لـ بطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمقر اتحاد الكرة لأندية دوري القسم الثاني المجموعة الثانية والقسم الثالث والرابع وأسفرت القرعة عن التالي...

قرعة تمهيدي كأس مصر



اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع البلاستيك

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصري بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الألومنيوم مع كيما أسوان.