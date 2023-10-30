اتحاد الكرة يخطر الفرق المشاركة بتمهيدي كأس مصر بتعليمات هامة

كأس مصر، أكد اتحاد الكرة، الاتجاه إلى ركلات الترجيح لتحدي الفريق الفائز في الأدوار التمهيدية لـ بطولة كأس مصر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وأخطر اتحاد الكرة، الفروع اليوم لإبلاغ الفرق المشاركة قبل انطلاق الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر المقرر له غدا الثلاثاء.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، أن النادي المذكور أولا، يرتدي الزي الأصلي ومسئول عن كرات المباراة والنواحي التنظيمية والاسعاف، كما أن النادي المذكور أولا مسئول عن بدلات الحكام اعتبارا من الدور التمهيدي الأول وحتى الأخير.

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وجاءت مواعيد مباريات التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر كالتالي

وكان اتحاد الكرة، أجري قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمقر اتحاد الكرة لأندية دوري القسم الثاني المجموعة الثانية والقسم الثالث والرابع وأسفرت القرعة عن التالي...

قرعة تمهيدي كأس مصر

اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع البلاستيك

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصرى بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الألومنيوم مع كيما أسوان