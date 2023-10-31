الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية،فيتو

وقع  بنك مصربروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد تم التوقيع بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث قد قام بتوقيع بروتوكول التعاون عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع القمص سرجيوس سرجيوس - وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والكاتدرائية المرقسية.

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ويأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وبموجب هذا البروتوكول يتيح البنك قبول كافة أنواع المدفوعات الإلكترونية للبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال الربط بالمنصة الإلكترونية لميكنة الخدمات التي تقدمها الكاتدرائية للمواطنين.

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بنك مصر يرعى أنشطة اللجنة البارالمبية للمشاركة في الأحداث الرياضية المحلية والدولية

 

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بنك مصر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تواضروس

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