عملية زكيم، الاحتلال يعلن عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم اثنان في حالة خطيرة

أخبار غزة الآن، كشفت القناة 13 الإسرائيلية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن إصابة 3 جنود بينهم 2 في حالة خطيرة، خلال عملية التسلل التي نفذها عناصر كتائب القسام بشاطئ زكيم.

نصر زائف لإسرائيل

من جانبه زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: نركز على هدف واحد هو النصر وتفكيك حماس.

خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي

إخفاق جديد يضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كبدت فصائل المقاومة الفلسطينية تقودها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، خسائر فادحة في عملية إنزال جديدة خلف خطوط العدو قرب مستوطنة إيرز.

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الاحتلال يفشل في اجتياح قطاع غزة



وخلال اليومين الماضيين حدثت اشتباكات مباشرة بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، على غلاف قطاع قطاع غزة عقب إعلان جيش الاحتلال بدء المرحلة الثانية من الحرب، فيما فشلت قوات الجيش الإسرائيلي في اجتياح القطاع بريا حتى الآن واكتفت بقصف المدنيين العزل مما خلف أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني وآلاف الإصابات، وردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب أحدثت دمارا واسعا.

حركة حماس تباغت قوات الاحتلال قرب "معبر إيرز "

ذكرت حركة حماس بأن مقاتليها هاجموا، قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا-قرب إيريز- بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامها بقوات العدو واشتباكهم معها”، وذلك من أجل قطع الإمدادات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية

وذكرت أنهم استهدفوا "عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية غرب موقع إيريز"، وتحدثت عن اشتعال النيران فيها في دبابتين وقتل عدد من الجنود هناك".

وجاء في بيان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، ان مقاتلي المقاومة الفلسطينية نفذوا عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي اليوم: “بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية”.



وأضافت أن “مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة”، مشيرة إلى أنه “بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددًا قرب السياج الفاصل”.

ولفتت تقارير إخبارية الي أن الحدث بدأ بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترقوا الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من الجيش الإسرائيلي قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.

الهجوم البري علي غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف تحشدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بئيري، بعدد من قذائف الهاون.