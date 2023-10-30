نيويورك تايمز: المقاومة الفلسطينية كسرت إحساس إسرائيل بالأمان وهزمت التكنولوجيا

طوفان الأقصى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن فشل مسئولي الاستخبارات والأمن الإسرائيليين في تقييم التهديد الذي تشكله بعض الفصائل الفلسطينية، أدى إلى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

وتابعت الصحيفة بأن السبب الأساسي وراء ذلك هو تقليل المسئولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من قدرات الفصائل، وتركيز اهتمامهم على جبهات أخرى باعتبارها تمثل تهديدًا أكبر لدولة الاحتلال.

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تحطيم إحساس إسرائيل بالأمان

وأوضحت الصحيفة أن عملية "طوفان الأقصى" نجحت في تحطيم إحساس إسرائيل بالأمان، وتابعت أنه على الرغم من تحذيرات مسؤولي الأمن الإسرائيليين من أن الاضطرابات السياسية الداخلية تضعف أمن البلاد، واصل نتنياهو سياساته الداخلية التي أدت لانقسامات مجتمعية.

التفوق العسكري والتكنولوجي على الفصائل

وبحسب الصحيفة " كشفت الهجوم على نقاط الضعف في تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية وكشفت عن النهج المنضبط الذي تتبعه الفصائل، باستخدام خلايا أصغر وتجنب المناقشات على الهواتف المحمولة للحفاظ على السرية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مسؤولي الأمن الإسرائيليين، أطلقوا تحذيرات بشأن هجمات مُحتملة، لكن تم تجاهلها، وهذا ما تم استغلاله، وبخاصة حالة عدم الاستقرار السياسي باعتبارها فرصة لتوجيه ضربة، كما أن الفشل في تقييم التهديد بدقة والتركيز في غير محله على جبهات أخرى؛ أدى إلى فشل استخباراتي كبير وهجوم من قبل الفصائل، وهو ما حطم إحساس إسرائيل بالأمن، وأدى إلى خسائر في الأرواح.

انطلاق عملية طوفان الأقصى

وفي السابع من أكتوبر الجاري، أعلن محمد الضيف، المطلوب الأول لإسرائيل، قائد الجناح العسكري لحماس، انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في تسجيل صوتي تم بثه.

قال محمد الضيف في رسالة صوتية: إن الضربة الأولى لـ"طوفان الأقصى" استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وإنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الدقائق العشرين الأولى من العملية.

وأشار إلى أن العملية تأتي في ظل ما وصفه "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني... في ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

ودعا محمد الضيف الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل إلى الانتفاض نصرة للأقصى، وقال "اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

كما قال الضيف "أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا للالتحام مع المقاومة بفلسطين".

إعلان محمد الضيف الشهير بـ (أبو خالد) القائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، وضع قادة الاحتلال في حالة من التخبط والارتباك التي لم تختبر منذ العبور المصري عام 1973.