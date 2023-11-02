أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يرغب فى رؤية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى المنام، عليه بالصلاة على النبي قدر ما يستطيع حتى لو 3 آلاف مرة فى اليوم، لافتا إلى أن المؤمن عليه يصلى على النبي على قدر ما يستطيع، حتى يكفى همه.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" أن أفضل صيغة للصلاة على النبي هي الصيغة الإبراهيمية كما قال الفقهاء، وهى اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

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وأشار إلى أن من يريد سيدنا النبي فى المنام، عليه أن يتعلق قلبه بالصدق وليس باللسان، وأن يخلو قلبه من الحقد والضغينة، لافتا إلى أنه إذا صدق القلب فى محبة سيدنا النبي والامتثال بكل سننه فإنك تراه فى المنام.

الفرق بين السنة القولية والفعلية

وقال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السنة القولية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث مثل قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن السنة الفعلية فهي؛ كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خلال هذه الأفعال يعلمنا كيفية تأدية العبادات وآدابها، مثلًا؛ اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقّه الأيمن عند النوم مستقبلا القبلة.

وتابع: "أما عن السنة التقريرية هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة قد فعل شيئا فيقره عليه بسكوته أو قد يقره أيضا بموافقته على ما فعله بإقراره بذلك تصريحا وتلميحا، مثلا؛ عند دخول سيدنا أبو بكر الصدّيق على رسول الله يوم العيد".