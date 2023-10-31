الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

الفنانة هدير عبد الناصر تشجع المنتجات المصرية في الجمعة البيضاء

هدير عبد الناصر،
هدير عبد الناصر، فيتو

حرصت الفنانة هدير عبد الناصر على دعمها للمنتجات المصرية في ظل مقاطعة المنتجات الأجنبية.

وعبرت عبر صفحتها على موقع الصور الشهير"إنستجرام" قائلة: "طيب أنا فكرت في حاجة بسيطة كده أتمنى إنها تساعد بخصوص "Black Friday‏"

وأضافت: "انا طول شهر ۱۱ هدعم وهشجع أي منتج مصري محتاج لدعايا أو إعلان مجانًا".

 

هدير عبد الناصر

وقد أعلنت الفنانة هدير عبدالناصر رغبتها في تبني طفلة فلسطينية وذلك بعد انتشار فيديو لهذه الطفلة وهي في حالة من الصدمة بعد إنقاذها من تحت أنقاض منزلها.

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وقالت هدير عبد الناصر عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”…"عندي استعداد كامل إني آخذها وأتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليَّ لو في إمكانية  لدا أنا مستعدة، وأنا أتمنى أخدهم كلهم بس إزاي ده ممكن يحصل؟ إزاي أقدر أوصلها".

 

وانهالت التعليقات المؤيدة لهذا القرار حيث ساعدها الجمهور للوصول إلى المصور الذي قام بتصوير الفيديو لهذه الطفلة حيث عبرت قائلة "أنا تواصلت مع صالح المصور اللي صورها وقال لي إن أبوها استشهد بس مامتها موجودة".

 

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