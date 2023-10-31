طريقة عمل الشوفان باللبن، وجبة مغذية ولذيذة

طريقة عمل الشوفان باللبن، من الوصفات المفيدة، فالشوفان باللبن يعد وجبة إفطار صحية وسهلة التحضير، ويمكن إعداد الشوفان باللبن، بطرق مختلفة حسب الرغبة، ولكن تظل الطريقة الأساسية والأصلية هي الأسهل، والتي نستعرضها في السطور التالية:



مقادير عمل الشوفان باللبن:

1 كوب حليب

1 كوب شوفان

1 ملعقة صغيرة قرفة أو فانيليا

1 ملعقة صغيرة عسل

فواكه مجففة أو مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل الشوفان باللبن:

يوضع الحليب في قدر على نار متوسطة حتى الغليان.

يضاف الشوفان إلى الحليب المغلي ويقلب حتى يتجانس.

يضاف القرفة أو الفانيليا والعسل حسب الرغبة.

يترك الشوفان على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق، أو حتى ينضج.

يصب الشوفان في طبق ويزين بالفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.

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نصائح:

يمكن استخدام أي نوع من الحليب، بما في ذلك الحليب النباتي.

يمكن استخدام أي نوع من الشوفان، بما في ذلك الشوفان الفوري أو الشوفان الكامل.

يمكن إضافة المزيد من النكهات إلى الشوفان باللبن، مثل الملح والفلفل الأسود أو التوابل الأخرى.

يمكن إضافة الفاكهة الطازجة أو المكسرات أو البذور إلى الشوفان باللبن عند التقديم.

وصفات أخرى للشوفان باللبن:

طريقة عمل الشوفان باللبن والفواكه: يمكن إضافة أي نوع من الفاكهة المجففة أو الطازجة إلى الشوفان باللبن، مثل الموز والتوت والتفاح والبرتقال.

طريق عن عمل الشوفان باللبن والمكسرات: يمكن إضافة أي نوع من المكسرات أو البذور إلى الشوفان باللبن، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان.

طريقة عمل الشوفان باللبن والشوكولاتة: يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام أو الشوكولاتة المبشورة إلى الشوفان باللبن.

الشوفان بالحليب، فيتو

فوائد الشوفان:

الشوفان هو طعام صحي يحتوي على العديد من الفوائد، بما في ذلك:

غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

مصدر جيد للبروتين، مما يساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها.

يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

يساعد على خفض الكوليسترول.

يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

نصائح لتناول الشوفان:

من الأفضل تناول الشوفان على الإفطار أو كوجبة خفيفة.

يمكن إضافة الشوفان إلى العديد من الأطباق، مثل العصائر والحلويات والوجبات الخفيفة.

يمكن تناول الشوفان باللبن أو مع الحليب النباتي أو الماء.