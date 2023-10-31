انتشار معدات شركات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية مع تحذيرات الأرصاد الجوية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة رفع حالة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار، وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وأكد رئيس الشركة القابضة، جاهزية واستعداد معدات وسيارات الشركات ورفع درجة التأهب بشركات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وسيناء والقاهرة والجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.



وأضاف رسلان، أنه هناك تنسيق مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة مستمرة للتنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها من خلال إدارات الطوارئ والأزمات بالشركات التابعة وغرفة العمليات بالشركة القابضة.



وكلف فرق التشغيل والصيانة بالشركات العمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارًا من مساء يوم الإثنين الموافق ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٣ استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على معظم الاحياء بمحافظة الاسكندرية اعتبارًا من فجر اليوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر.

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن تمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، والأماكن المتوقع تجمع المياه بها لتغطية المناطق الساخنة.

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، على مجهودات وزارة الإسكان في زيادة وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأشار إسماعيل إلى خُطط الوزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تستهدف الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة ومنها نهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر بجانب مياه البحار والآبار، وكذا زيادة الاهتمام بإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، وتقليل الفواقد بأنواعها المختلفة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، والعدادات الكودية الذكية، وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية المياه والحفاظ عليها.



واختتم الدكتور سيد إسماعيل كلمته بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية لقطاع المرافق والتي تعتبر فرصًا حقيقية للبحث العلمي والقطاع الخاص والصناعة، للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة، متمنيًا التوفيق والنجاح للملتقي في تحقيق أهدافه.

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وشارك الدكتور سيد إسماعيل، في افتتاح فعاليات الملتقي الثاني للبحث العلمي والتطبيقي في مجال المياه في ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة والذي تم تنظيمه من خلال جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز تميز بحوث المياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع العديد من الجامعات المصرية والأمريكية والقطاعين العام والخاص وكذلك الوزارات المعنية في مجال المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

وشهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقهما اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمحطة مياه إمبابة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مدى جاهزية كافة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية الاستعداد التام لجميع المعدات التي تُستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة.