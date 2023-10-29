رئيس القابضة للمياه يشهد اصطفاف معدات مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقهما اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمحطة مياه إمبابة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مدى جاهزية كافة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية الاستعداد التام لجميع المعدات التي تُستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة.

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وأشاد اللواء محافظ الجيزة، بأداء الشركة والعاملين بها والتى نجحت فى إضافة أكثر من ٩٠٠ الف متر مكعب مياه، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، مما ساهم فى التغلب على مشكلات المناطق الساخنة بالمحافظة، مطالبًا أن يستمر العمل على قدم وساق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأن نكون على قدر المسئولية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تعمل كنسيجٍ واحد، جنبًا إلى جنب، مع جميع أجهزة الدولة المصرية المعنية بمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية، في ظل تغيرات مناخية وتقلبات جوية متسارعة وسيول وموجات مطيرة، مؤكدًا على المتابعة الدائمة والمستمرة لاجراءات وخطط التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وحالة المعدات والأجهزة، وتأمين المحطات والمنشآت، ومراجعة خطط التعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وعمل الصيانات اللازمة بمحطات المياه والطلمبات والروافع من أجل توفير الخدمات للمواطنين بشكل مستدام.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للواء احمد راشد محافظ الجيزة، على دعمه المستمر والذى ساعد شركة الجيزة لتطوير ادائها لتقدم حلولًا للمناطق الساخنة فى المحافظة خلال الأعوام الماضية، مضيفًا أن الاصطفاف اليوم يأتى فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أثناء افتتاحه مركز للأزمات، مشيرًا أن شركة الجيزة حدثت من أسطول معداتها لتكون قادرة على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

ومن جانبه، استعرض المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المعدات والمركبات المستخدمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى اصطفاف ١٠٠ معدة متنوعة، بمشاركة ٣٥ معدة من معدات أحياء محافظة الجيزة، حيث تنوعت المعدات والمركبات ما بين سيارات مياه، وشفاطات تطهير، وسيارات مدمجة، وكباشات، وسيارات تمويل، وسيارات مجهزة بأوناش، وسيارات سيول، وقلابات، وحفارات برمائية، ولوادر حفر، وسيارات فوتون، وكمبروسورات تكسير أسفلت، وأبراج إنارة، وكيبوتات، وبدالات، بالإضافة إلى مهمات السلامة والصحة المهنية.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن تأثير التغيرات المناخية الطارئة، وما يصاحبها من حدوث سيول وأمطار شديدة، يستدعي بالضرورة إلى تعاون وتكاتف كافة الجهات، الأمر الذي يعزز من القدرة على مواجهة تلك الأزمات، مؤكدًا على أن التعامل مع الأزمات يسير في ضوء خطط ممنهجة ومدروسة تتعاون فيها كافة الأجهزة بمحافظة الجيزة

وتابع المهندس منصور بدوي، أهمية التطبيق العملي"نماذج المحاكاة" لمجابهة الأزمات الطارئة من خلال تنفيذ الخطط الاستباقية والسيناريوهات المحتملة وسبل وآليات التعامل مع الأزمات وتحديد المناطق الساخنة، مشيرًا إلى أن ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية يُعد نموذجًا حيًا في التعامل مع كميات كبيرة من مياه الأمطار لم تشهده البلاد من قبل.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة تسعى دائمًا إلي تطوير الأداء بشكل مستمر من خلال تدعيم أسطول الشركة بمعدات جديدة، ورفع جاهزية المعدات القديمة، وعمل الصيانات اللازمة، ورفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، وتدريب العاملين وفقًا لأحدث البرامج التدريبية العلمية والعملية المستخدمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

كما استعرض المهندس منصور بدوى، الإنجازات التى تحققت بالشركة حيث تم رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوم إلى 3 ملايين متر مكعب يوم، وإحلال وتجديد محطات المياه جزيرة الدهب والجيزة والتى تمثل 70% من الإنتاجية، بخلاف إحلال وتجديد شبكات المياه، كما تم تطوير منظومة الصرف الصحى حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

وقال، إن محطة مياه إمبابة، التى تشهد اصطفاف المعدات، تصل طاقتها الفعلية مليون و300 ألف متر مكعب يوم، وبها نظام اسكادا لمتابعة منسوب المياه والضغوط ومراقبة الطلمبات وتصرف المحطة لحظيًا، يتم الصيانة للمحطة بشكل دورى، وتحديث الأجهزة المعملية بالمحطة، وتغذى المحطة مناطق بشتيل، أرض اللواء.

حضر فعاليات الاصطفاف، نائبا محافظ الجيزة ورئيس القابضة للمياه وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.