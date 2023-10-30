أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يخاطب الكاف بسبب التحكيم.. وصلاح في ترتيب صادم للكرة الذهبية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة، والتي نشرها القسم الرياضي في فيتو، ومن أبرزها:

أعلنت صحيفة فرانس فوتبول المسئولة عن حفل الكرة الذهبية عن ترتيب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في سباق المرشحين علي الكرة الذهبية في عام 2023.

وحصل الفرعون محمد صلاح على المركز الحادي عشر في سباق المرشحين على الكرة الذهبية متفوقا على حامل لقب الجائزة الفرنسي كريم بنزيما والذي أتي بالمركز السادس عشر.

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ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 بعد نهاية الجولة الخامسة للمسابقة.

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة ويليه مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويليه زد والمصري البورسعيدي برصيد 9 نقاط ثم الزمالك خامسا برصيد 8 نقاط.

ويتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

توج اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، بجائزة كوبا التي تقدم لأفضل لاعب كرة قدم صاعد على مستوى العالم، وتوج اللاعب الإنجليزي بعد تقديمه مستويات جيدة رفقة دورتموند ناديه السابق وريال مدريد ناديه الحالي.

وتنافس بيلينجهام رفقة ( جافي وكامافينجا وجمال موسيالا وبيدري )

وتوج بالجائزة الموسم المنصرم الإسباني جافي لاعب برشلونة

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي، خاصة في المباريات الأفريقية، سواء في لقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة وكذلك مواجهة سيمبا بذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وكذلك مواجهة صن داونز الجنوب افريقي في ذهاب الدوري الأفريقي.

وطالب الأهالي الكاف بضرورة تغيير ذلك لأن هذا يؤثر على النتائج ويؤثر على وجود تكافؤ في المباريات.

توج النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف في العالم، حيث احتل المركز الأول كأكثر لاعبي العالم إحراز للأهداف ونافسه علي الجائزة البولندي ليفاندوفسكي والارجنتيني ميسي والفرنسي مبابي.

وتقدم الجائزة للمرة الثانية بعد ان قدمت في عام 2021 وتوج بها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في الموسم الكروي 2022/2023 مقدمة من مجلة فرانس فوتبول في حفل الكرة الذهبية.

وحقق مان سيتي 3 ألقاب الموسم الماضي وهم ( الدوري، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي).

وكانت تلك المرة الأولى أن يحقق فريق السيتي لقب دوري أبطال أوروبا.

منحت مجلة فرانس فوتبول جائزة ليف ياشين للحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز كأفضل حارس في العالم موسم 2022/2023 وذلك بعد تتويجه رفقة منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

ونافس إيمليانوعلي الجائزة (الحارس المغربي بونو، البلجيكي كورتوا، البرازيلي إيدرسون

توج البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد بجائزة سوكراتس للعب النظيف نتيجة لما قدمه اللاعب البرازيلي من أعمال خيرية خلال الموسم 2022/2023.

ويتواجد البرازيلي فينسيوس جونيور ضمن قائمة الـ10 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.