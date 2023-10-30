ميسي الأكثر فوزًا.. ولاعبو ريال مدريد في القمة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية

تعتبر جائزة الكرة الذهبية هي الحدث الأهم والمنتظر للاعبي كرة القدم على مستوى العالم، حيث دائما ما كانت الهدف الأول للاعبين لتحقيق إرث كروي كبير مثل اللاعبين الكبار.

وتقدم جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وذلك منذ نشأتها في عام 1956.

ونعرض لكم في التقرير التالي كل شيء عن الكرة الذهبية بشكل تفصيلي:

تاريخ جائزة الكرة الذهبية



تم إنشاء الجائزة في عام 1956 من قبل المجلة الفرنسية، وكان ستانلي ماثيوز هو أول من يفوز بها، وفي عام 2010 تم دمج الكرة الذهبية مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ومع ذلك انتهى الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و"فرانس فوتبول" في عام 2016، وتم تغيير الجائزة مرة أخرى إلى "الكرة الذهبية".

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حتى عام 1995، كانت الجائزة متاحة فقط للاعبين الأوروبيين، قبل أن تتوسع لتشمل أي لاعب ينشط في بلد أوروبي.

بداية من عام 2007 أصبحت الكرة الذهبية جائزة عالمية متاحة لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

الكرة الذهبية، فيتو

قيمة الكرة الذهبية والجائزة المالية للفائز بها

تزيد قيمة الكرة الذهبية قليلًا عن 3 آلاف يورو، وتتشكل من كرة تُملأ بمادة تشبه الشمع ويتم حفرها لإعطاء الشكل والتماس للتمثيل الكروي، ثم يتم غمسها في الذهب الخالص مع شعار "فرانس فوتبول" ونقش اسم الفائز، ويبلغ ارتفاع الجائزة 28 سم، وقطرها 22 سم، وتزن حوالي 12 كيلوجراما، وهناك لوحان نحاسيان منقوشان لمنحها شكل الكرة.

حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأثناء مشاركته في منح جائزة "الكرة الذهبية"، فإن قيمة الجائزة المالية التي يحصل عليها الفائز بها تصل إلى 17.6 ألف يورو، إلا أنت قيمتها المعنوية تتخطى ذلك بكثير حيث تعد واحدة من أشهر وأعرق الجوائز الفردية للاعبي كرة القدم حول العالم.

الكرة الذهبية الأولى

حقق "ستانلي ماثيوس" صاحب أول كرة ذهبية في التاريخ عام 1956

الجدير بالذكر، أن ستانلي هو أكبر لاعب حصولا على الجائزة أيضا بعمر "41" عاما.

الفائزون حسب البلد





فرنسا 5 لاعبين 7مرات

الأرجنتين لاعب واحد 7 مرات

ألمانيا 5 لاعبين 7 مرات

هولندا 3 لاعبين 7 مرات

البرتغال 3 لاعبين 7 مرات

إيطاليا 5 لاعبين 5 مرات

البرازيل 4 لاعبين 5 مرات

إنجلترا 4 لاعبين 5 مرات

ميسي الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية



ويعد ميسي الأكثر حصولا الكرة الذهبية 7 مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، وكان آخرها عام 2021 عندما توج بجائزة الكرة الذهبية، ليوسع الفارق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية من قبل 5 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

الفائزون حسب النادي



إسبانيا ريال مدريد 8 لاعبين 12 مرة.

إسبانيا برشلونة 6 لاعبين 12 مرة.

إيطاليا يوفنتوس 6 لاعبين 8 مرات.

إيطاليا ميلان 6 لاعبين 8 مرات.

ألمانيا بايرن ميونخ 3 لاعبين 5 مرات.

إنجلترا مانشستر يونايتد 4 لاعبين 4 مرات.

كريم بنزيما آخر المتوجين بالكرة الذهبية





ونال كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد قيادة ريال مدريد لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

معايير الفوز بالكرة الذهبية

قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قائمة المرشحين الـ30 التي كشفت عنها الصحيفة وجاءت كالتالي.

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

جود بيلينجهام (ريال مدريد وبروسيا دورتموند)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي - برشلونة)

ياسين بونو (إشبيلية- الهلال السعودي)

جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رودري (مانشستر سيتي )

جريزمان (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (باريس سن جيرمان - إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

ليفاندوفسكي (برشلونة)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نابولي)

هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (نابولي - بايرن ميونخ)

قائمة المتوجين بالكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة

وجاءت قائمة المتوجين بالكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة كالتالي:

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي