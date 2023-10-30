الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الخامسة،فيتو

ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 بعد نهاية الجولة الخامسة للمسابقة.

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة ويليه مودرن فيوتشر  في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويليه زد والمصري البورسعيدي برصيد 9 نقاط ثم الزمالك خامسا برصيد 8 نقاط.

 

ويتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

 

نتائج الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري 

بيراميدز 3-2 المصري البورسعيدي 

إنبي 2-1 الزمالك 

فاركو 0-1 الجونة 

زد 1-1 سموحة 

الاتحاد السكندري 3-2 المقاولون 

طلائع الجيش 1-0 سيراميكا 

الداخلية 0-0 الإسماعيلي 

البنك الأهلي 1-2 فيوتشر 

 

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 13 نقطة
2- مودرن فيوتشر 12 نقطة
3- زد اف سي 9 نقاط
4- المصري  9 نقاط
5- الزمالك 8 نقاط
6- الاتحاد  8 نقاط
7- سموحة 8 نقاط
8- إنبي 7 نقاط
9- طلائع الجيش 7 نقاط
10- الأهلي 6 نقاط
11- بلدية المحلة 5 نقاط
12- الجونة 5 نقاط
13- سيراميكا  4 نقاط
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15- فاركو 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- المقاولون  نقطتين
18- البنك الأهلي بلا نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

بيراميدز يهزم المصري 3-2

وحقق بيراميدز الفوز على المصري البورسعيدي  بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد ١٣ نقطة.

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أحرز ثلاثية بيراميدز فيستون مايلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي  في الدقيقتين 82 و88.

 

ترتيب بيراميدز في الدوري


ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

 

ترتيب المصري بالدوري


ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9  نقاط  بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

 

الزمالك يتلقى الخسارة الأولى في الدوري من إنبي

حقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ليظل رصيد الفارس الأبيض عند النقطة الثامنة.

وتقدم زياد كمال بالهدف الأول لصالح إنبي في الدقيقة 22، وتعادل الزمالك في الدقيقة 30 عن طريق زيزو من علامة الجزاء، ثم خطف أوفا الهدف الثاني لصالح إنبي في مرمي الزمالك في الدقيقة 69 من ضربة رأس.

ومع هذا الفوز للفريق البترولي يحافظ على سجل خال من الهزائم أمام الزمالك في المباريات الأربع الاخيرة، إذ حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاءين، ليفشل الفارس الأبيض في تحقيق أي فوز علي إنبي منذ سنتين، ويرجع آخر انتصار للفارس الأبيض إلى 26 أكتوبر 2021 وفاز بهدفين دون رد.

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