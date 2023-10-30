الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

مفاجأة مسلسل صوت وصورة الحلقة 14، أصابع الاتهام تشير إلى نجلاء بدر

نجلاء بدر في صوت
نجلاء بدر في صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة، شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة اعتراف عبد الغني لرضوى أنه لم يقتل عصام الصياد بالرغم من ذهابه إلى العيادة ليلة القتل، وأنه رأى شخصا يركض ولكنه لم يتمكن من تحديد ملامحه.

 

وخلال الحلقة يعود ابن عصام الصياد ويشتبك مع والدته وشقيقه الأصغر خاصة بعدما تم الكشف عن أن سمعة عصام الصياد تشوبها شوائب أخلاقية.

 

ويذهب الضابط حسين إلى منزل سعاد ويحاول استجوابها وتتهرب منه، بينما تفضل الذهاب إلى المحامية ماجدة وتخبرها أن نيرمين ذهبت إلى عيادة عصام الصياد ليلة الحادث، وهذا ما أكدته كاميرات المراقبة في المنطقة لتشير أصابع الاتهام نحو نيرمين.

 

تفاصيل الحلقة ١٣ من مسلسل صوت وصورة

شهد مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٣ مفاجأة في نهايتها، بينما كانت أحداثها مفاجأة.

حيث تذهب نيرمين إلى رضوى تسألها ألا تتحدث مرة أخرى عن زوجها حفاظا على مستقبل أبنائها منه، بينما تقرر ماجدة التخلي عن نيرمين وقضيتها وتطلب منها أن توكل محامية غيرها. 

ويدافع لطفي عن عبد الغني تلبية لرغبة رضوى، بينما تقرر الأخيرة أن تستغل شهرتها في الترويج للمنتجات، ويعاني عبد الغني الذي تم ضبطه بسلاح الجريمة في مقر عمله من الحزن والقهر في الحبس، وتنتهي الحلقة بسقوطه في الحبس دون أن يصدر منه أي صوت وقال أحد المحيطين به أنه مات.

 

تفاصيل الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة رفض رضوى العودة إلى عبد الغني، بينما تتمتع رضوى بالحرية والشهرة.

وخلال الحلقة تبتز سعاد أرملة الطبيب عصام الصياد بالفيديوهات بعدما أخبرتها بأنها لديها الكاميرات والتسجيلات الخاصة بالطبيب، وتعترض المحامية على إقدام نيرمين بمنح سعاد كل الأموال، وعلى جانب آخر يأتي للشرطة بلاغ ضد مجهول بأن عبد الغني يخفي سلاح الجريمة في مقر عمله بالمعمل، وتأتي الشرطة بالفعل وتجد سلاح الجريمة ويتم القبض على عبد الغني.

 

مسلسل صوت وصورة الحلقة 11

مسلسل صوت وصورة، شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١١ رفض لطفي أي محاولات لاستغلال فيديوهات الطبيب عصام الصياد الفاضحة لصالحه، وحاول أن يستغل هذا الكارت من أجل مساومة محامية عصام الصياد.

وخلال الحلقة تظهر رضوى برفقة لطفي على التليفزيون وتفصح عن أمر الفيديوهات وتأتي لرضوى عروض رعاية بمبلغ مليون جنيه، وتتفاجأ رضوى بأن عبد الغني يريد العودة إليها.

بوستر مسلسل صوت وصورة، فيتو

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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