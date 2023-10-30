ندوب في وجه الإنسانية، شاهد ماذا فعلت غارات العدوان الإسرائيلي بالرضيعة ميرا (فيديو)

أطفال غزة، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر تعرض رضيعة تدعى "ميرا" للإصابة إثر عدوان الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

جريمة الاحتلال بحق الرضيعة ميرا فى غزة

وأظهر مقطع الفيديو، تعرض الطفلة ميرا، للإصابة بعدد من الندوب في وجهها الملائكي الصغير.

ندوب مجازر الاحتلال على وجه الطفلة ميرا pic.twitter.com/SHNy4vsVHC — فلسطين بوست (@PalpostN) October 30, 2023

وأمس، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل يوميا كل أمل في نجاة الجرحى والعالقين تحت الأنقاض بفعل عدوانه الهمجي على قطاع غزة.

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وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن مجازر عديدة ارتكبتها آلة العنف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الليلة الماضية، ما أعاق وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن القصف، وعرقل بشكل كامل تواصل الطواقم الطبية والمستشفيات ومراكز الإسعاف فيما بينها.

وأوضحت "كيلة"، أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة أصعب من الوصف، حيث استشهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الجاري، أكثر من 8 آلاف مواطن، بينهم نحو 70٪ من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة لإصابة نحو 19 ألفا، وما زال الآلاف تحت الأنقاض.

فصل قطاع غزة عن العالم

وأشارت إلى أن "ما يحدث في غزة هي إبادة جماعية، فالاحتلال يقتل المواطنين والطواقم الصحية ويدمر ويقصف مراكز العلاج وسيارات الإسعاف، ويمنع الوقود اللازم لعمل المستشفيات، ويمنع إدخال الإمداد الصحي العاجل، ويحرم الجرحى والمرضى من الخروج من القطاع للعلاج، وكذلك يمنع دخول الفرق الطبية المتطوعة، وفوق هذا صعد في عدوانه ليفصل قطاع غزة كليا عن العالم بقطعه لكافة خطوط الاتصال".

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الصحة الفلسطينية تناشد - ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي- كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لإنقاذ شعبنا في قطاع غزة وزيادة التكاتف والضغط الدولي لوقف العدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق الإنسانية، والسماح بإدخال الدعم الصحي بكافة أشكاله بشكل فوري إلى القطاع.

وذكرت الكيلة، أن المواطنين المستأمنين في مراكز الإيواء والمدارس يعانون من انتشار عدوى الأمراض بشكل سريع، ويفتقرون للمياه النظيفة، ويكتظون بشكل كبير، في ظروف صحية سيئة للغاية، وهذا كله فوق الويلات التي يعانون منها جراء إجبارهم من قبل الاحتلال على النزوح وقصف بيوتهم وقتل وجرح أهاليهم".