الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

كلاكيت رابع مرة، العالم ينتظر فيتو جديد في مجلس الأمن يجهض وقف إطلاق النار فى غزة

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية لبحث التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وللاستماع إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع الراهن.

وأفادت وسائل إعلام غربية، إن الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن انتهت من صياغة مشروع قرار يطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة، ويبقى الأمل معقود على عدم توافق الخمسة الكبار المالكون لحق فيتو للموافقة على القرار، أو كما هو متوقع استخدام أمريكا تحديدا حق الفيتو فى عرقلته.

ويرى العديد من المحللون أن هذه الجلسة لن تغير كثيرا علي أرض الواقع، إذ أن الاجتماعات الثلاثة التي تم عقدها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة انتهت باستخدام حق الفيتو من إحدى الدول الخمسة الكبار.

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مشروع قرار أمريكي بشأن الصراع في قطاع غزة

وفي الـ25 من أكتوبر، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وصوت الأعضاء أولًا على مشروع القرار الأمريكي. استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد حصوله على تأييد 10 أعضاء ومعارضة 3 (روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة) وامتناع عضوين عن التصويت.

أما مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، فقد حصل على تأييد 4 أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع 9 عن التصويت. لم يُعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

 

أمريكا تستخدم الفيتو ضد وقف العدوان

وفي الـ 18 من أكتوبر الجاري، أعلن مجلس الأمن الدولي في بيان صادر، عن فشل مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، بسبب استخدام أمريكا حق “الفيتو”.

وكان ذلك بعد وقت قصير من استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء  والجرحى، في اليوم الـ11 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

 

مجلس الأمن يفشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة

وفي بداية انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة وعقب انطلاق عملية طوفان الأقصي بأيام، رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار الروسي الذي اقترح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 

الخلاف الكبير بين الدول الـ 5 الكبار فيما يتعلق بحق الفيتو

وتكشف قرارات مجلس الأمن الدولي مدى الخلاف الكبير بين الدول الـ 5 الكبار فيما يتعلق بحق الفيتو، فكانت الحرب الأوكرانية خير شاهد على ذلك حيث فشلت كل الجهود في مجلس الأمن لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا، بسبب حق الفيتو الذي تستخدمه موسكو.

وتمتع 5 دول في مجلس الأمن بعضوية دائمة  في مجلس الأمن وهي ( أمريكا – روسيا – الصين- فرنسا- بريطانيا ) وتمتلك كل دولة من هذه الدول حق الاعتراض أو الفيتو، لإيقاف مشروعات لمجلس الأمن.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشاريع قرارات أمريكية والعكس وذلك في ظل الصراع الاستراتيجي بين الطرفين على بسط النفوذ في العالم، الأمر الذي يشكل تهديدا على آلية عمل المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واختصار مجلس الأمن؛ والمعروف إعلاميا بـ مجلس الأمن الدولي، هو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ومقره في مدينة نيويورك.

مجلس الأمن يتحرك لبحث التصعيد الإسرائيلي في غزة، غدا

روسيا والصين تستخدمان الفيتو، مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

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