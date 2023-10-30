آخر تحديث، أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وانخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة مع التعاملات المسائية اليوم الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2948 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2210 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1718 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20440 جنيها.

مقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية

وأعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنك المركزي المصري استجاب سريعًا لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة.

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وقال البنك المركزي المصري، إنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليًّا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023.

عمليات تصدير مشغولات الذهب

وتابع المركزي في طلب موجه للبنوك: أود إفادة سيادتكم أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه، على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدًا أو ذهبًا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.

ومن جانبهم أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية العديد من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة والتي لا تحمل سجلا تجاريا، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

تحذير من المحال غير الخاضعة للرقابة والتفتيش

وحذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جموع المستهلكين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحالّ الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسؤولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.

وأكدت الشعبة أنه لن يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة وتشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

شعبة الذهب تناشد المستهلكين بإيقاف التعامل

وناشدت الشعبة جموع المستهلكين مساندتها فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالتوقف الفوري عن التعامل مع تلك الصفحات أو أي كيانات غير قانونية تعمل بعيدًا عن رقابة الدولة والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسؤولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر.