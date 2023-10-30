فريق عمل الوصفة السحرية يواصل تصوير المسلسل تمهيدا للعرض في ديسمبر المقبل

يواصل فريق عمل مسلسل “الوصفة السحرية” تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج خيري سالم.

وانتهى فريق العمل من تصوير 3 أسابيع حتى الآن، ويتم التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى جانب مناطق أخرى مثل الشيخ زايد، والمهندسين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل، ويتكون من 45 حلقة.

ومسلسل الوصفة السحرية من بطولة: لقاء سويدان، ميرهان حسين، شيري عادل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وميرهان حسين، وعماد رشاد، من إخراج: خيري سالم.

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لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2” والذي عرض قبل رمضان الماضي عبر شاشة قناة MBC وحظي دورها في المسلسل على ردود أفعال إيجابية واسعة.

بطولة مسلسل “حرب الجبالي”

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، إلى جانب عدد من النجوم من بينهم؛ رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.

مسلسل "أيام"

كانت الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "أيام" الذي عرض على شاشة mbc.

وظهرت “لقاء” ضمن أحداثه بالحجاب، حيث تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.