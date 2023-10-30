استشاري: خروج الأطفال في الطقس البارد ضروري لتقوية مناعتهم

مع اقتراب فصل الشتاء يزداد قلق الأمهات نتيجة تأثير هذا الطقس على الصغار حيث يضعف مناعتهم ويزيد من انتشار الأمراض المعدية.

وتحرص معظم الأمهات على عدم خروج الصغار من المنزل فى الطقس البارد خوفا من أن تضعف مناعتهم ويصابوا بالأمراض المعدية.

فوائد خروج الأطفال فى البرد

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المرض يحدث بسبب الجراثيم والفيروسات وليس بسبب البرد، والجو البارد يقلل كثيرًا من الفيروسات والجراثيم المحمولة في الهواء، وبالتالي فالهواء البارد أكثر نقاء وصحة ومليء بالأكسجين لذلك هو مفيد للشعب الهوائية والجهاز الدموي والعصبي.

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فوائد الطقس البارد للصغار

وأضاف شبيب، أن الهواء البارد يعمل على تحسين الدورة الدموية للجسم ونشاط الجهاز العصبي وذلك عند الخروج في الشتاء، ما يزيد من فاعلية جهاز المناعة الذي سيكون بأفضل حالاته مقارنة مع البقاء في المنزل لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الخروج في البرد يساعد على تركيب ( فيتامين د ) في أجسامنا، فالغيوم مهما كانت داكنة لن تمنع نهائيا ضوء الشمس وأشعتها.

أهمية الهواء البارد

وتابع، كما أن نقاء الهواء البارد وتوافر الأوكسجين فيه، يساعد على زيادة التركيز وبناء الأفكار ويبعد حالات الاكتئاب والعصبية عند الأطفال والكبار، ويساعد على النوم الجيد في الليل واستقرار الهرمونات البيولوجية في الدماغ والجسم.

أسباب انتشار الفيروسات والأمراض فى الشتاء

وأوضح استشارى طب الأطفال، تنتشر أمراض الإنفلونزا في الشتاء ليس بسبب البرد بل بسبب احتباس أجواء الغرف في هذا الفصل وعدم التهوية الجيدة للأماكن المغلقة التي يوجد فيها الكثير من الناس كمكاتب العمل والبنوك والمعامل والمدارس وغيرها، لذا لا بد من تهوية المنازل وتجنب الأماكن المغلقة بقدر الإمكان، لتجنب العدوى.

فوائد الطقس البارد للصغار، فيتو

نصائح مهمة تساعدك في حماية طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على مناعة الطفل، منها:-

-التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

-غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

-تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

-تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

-تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.