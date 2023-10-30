الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات من نظيره المصري عند معبر رفح

ميناء رفح البري،
ميناء رفح البري، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تسلمه مساء اليوم، 26 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، ذلك عند معبر رفح البري، ليصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 144 شاحنة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية، حيث لم يتم  السماح حتى اللحظة بدخول القود في ظل احتياج المستشفيات له.

رفض مطالب إخلاء مستشفى القدس

وفي نفس السياق، كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، قد اتخذت قرارا بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه، واستمرار الغارات بجوار المستشفى وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة".

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الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد نشر على حسابه بمنصة “x”: إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مثيرة للقلق البالغ.

وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية الرعاية الصحية دائما".

الهلال الأحمر تلقينا تهديدات من المخابرات الإسرائيلية 

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعداد الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.

استهداف مستشفى المعمداني

وقبل نحو أسبوع استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

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العمر واحد، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقرر عدم إخلاء مستشفى القدس فى غزة

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدات بإخلاء مستشفى القدس وعدد النازحين 12 ألف فلسطيني

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