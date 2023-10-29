العمر واحد، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقرر عدم إخلاء مستشفى القدس فى غزة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، أنها اتخذت قرارا بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه، واستمرار الغارات بجوار المستشفى.

رفض مطالب إخلاء مستشفى القدس

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة".

تفاصيل عملية المقاومة فى إيرز

من جهة أخرى سردت مصادر إسرائيلية، تفاصيل تبادل إطلاق النار الذي حدث بالقرب من معبر إيريز، والذي جاء بسبب قيام عناصر كتائب القسام، بالخروج من نفق في قطاع غزة، يقع على بعد مئات من الأمتار.

وقالت المصادر لـ “قناة 13” الإسرائيلية، خرجت عناصر حركة حماس من فتحة نفق تحت الأرض، على بعد بضع مئات من الأمتار من معبر إيريز داخل قطاع غزة، وجرى تبادل لإطلاق النار الذي أسفر عن إصابات حرجة فى صفوف جنود الاحتلال.

عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونفذت كتائب القسام فى وقت سابق اليوم، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر إيريز شمال قطاع غزة.

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ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيريز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

عملية نوعية قرب معبر إيريز

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، وتم إمطار "إيريز" ومناطق أخرى في غلاف غزة بقذائف الهاون.

وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيريز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددًا قرب السياج الفاصل.