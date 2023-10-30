حماس: 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس
أحداث غزة الآن، أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، فجر الإثنين، أن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس، بتل الهوا غربي غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي أيضا.
واستشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف الطائرات الإسرائيلية، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.
32 شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات 32 شهيدا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.
وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى لمقتل امرأة وجميع أبنائها.
الطيران الإسرائيلي استهدف برج المهندسين
واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، كما قتل طفل (8 سنوات) في قصف على منزل مدينة رفح.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".
ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية، منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.