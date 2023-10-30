الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

سفير إندونيسيا بالقاهرة: الأزهر قدم اهتماما فائقا للطلاب الوافدين لأكثر من 100 دولة

الطلاب الوافدون والأجانب
الطلاب الوافدون والأجانب في الأزهر، فيتو

عبر الدكتور  لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، خلال كلمته في تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين تحت مسمى" شهداء غزة" تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، عن أسمى امتنانه وتقديره للأزهر الشريف الذي استقبل الطلاب الوافدين، ولإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف قدم عناية واهتماما فائقا للطلاب الوافدين لأكثر من 100 دولة حول العالم.

 

حفل تخريج الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر 

وأوضح الدكتور رؤوف أن التخرج هو بداية النضال من أجل بناء الحضارة أينما كنت، ولذلك أينما وطأت على وجه الأرض، فأنت مسؤول عن نشر تعاليم الإسلام وفقا للمنهج الأزهر، لا تتوقف أبدًا عن التعلم والتحصيل واستمر في توسيع معرفتك وخبرتك ومهاراتك لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، فالمعارف والمهارات هي الزاد الرئيس في الحياة، لأن المستقبل سيعرضك في تنافس شديد والمنافسة ستكون أكثر صرامة.

 

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خريجي إندونيسيا من الأزهر 

ووجه سفير إندونيسيا بالقاهرة رسالة للخريجين قائلا: أنتم كسفراء للأزهر، عليكم أن تحافظوا على السمعة والصورة الطيبة للأزهر الذي يعرف بأنه محور الحضارة الإسلامية، وعليكم أيضا المحافظة على سمت الأزهر الطيب، فساهموا في خلق عالم متسامح ومسالم وعادل، وتذكروا أنه لكي تحافظوا على سمعة الأزهر الطيبة، ليس عليكم أن تنتظروا أن تصبحوا أثرياء أو تتمتعوا بمكانة رفيعة، ولكن ببساطة أظهروا السلوك الأزهري، وهو السلوك الذي يعكس القيم النبيلة ومنهج التوسّط كما تعلمتم أنتم في الأزهر.

 

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