هل خرجت أزمة غزة عن سيطرة البلدان الكبرى في المنطقة؟

تتزايد محن أهل غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي بحقهم منذ 7 أكتوبر الماضي، ومع تعقد الأزمة تتزايد التساؤلات حول قدرة البلدان الكبرى في المنطقة، والتي تملك أوراق اللعبة وكانت تستطيع حسم الأزمات المشابهة، ومنع تطور الصراع ليشمل مساحات آخرى.

تطورات الأوضاع في المنطقة بعد أزمة غزة

يرى سعد راشد، المحلل السياسي، أن الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط خرجت عن سيطرة اللاعبين بالمنطقة بل حتى اللاعبين الدوليين من 7 أكتوبر الماضي.

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وأضاف: كل يوم نشهد خسارة أرواح بشرية وسيلًا من الدماء الذي لا يقف، ووسط انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، وأصبحت غزة يكسوها الدمار من كل جانب.

واستكمل: معنى خروج الأوضاع عن السيطرة أن إسرائيل لن تقف عند أهدافها في ظل الدعم الأمريكي، وغزة ستبقى ستظل صامدة لأنها ليس لديها شيء لتخسره، بل على العكس فهي تحارب إسرائيل في ميدانها وهذا يعطيها أسبقية في تحقيق خسائر لإسرائيل، بالمقابل سيبقى الضحية الأكبر المدنيون.

وأكد المحلل السياسي أن اللاعبين الأساسين بالمنطقة لا يملكون أدوات الضغط على القرار الإسرائيلي، فمن يحارب الآن واشنطن وليس تل أبيب، وهذا يعني أن أدوات الضغط يجب أن تتناسب مع دولة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية.

الحلول السحرية لأزمة الصراع في غزة

وعن نقطة الضغط السحرية التي لا يمكن للبيت الأبيض أن يقاومها، يرى المحلل السياسي أنها تتمحور في الرأي العام الأمريكي الداخلي، فاستمرار الصراع وتزايد التضامن قد يغير الدعم لإسرائيل من عسكري إلى إيجاد مخرج أو تسوية دبلوماسية تتحاشى التصعيد والتوسع في مناطق الاشتباك.

وشدد المحلل السياسي في الوقت نفسه على أن تفعيل شبكات علاقات الدول العربية والخليجية مع أعضاء الكونجرس والشركات المالية الضخمة والمنظمات غير الحكومية الأمريكية حل أمثل للتأثير على القرار في وقف الحرب.

وأكد أن أمريكا وإسرائيل لا تنظر لا للقيم الغربية ولا للقانون الدولي الإنساني في حل هذه الأزمة، موضحا انها بالنسبة لهما ليس سوى حبر على ورق ولن تعترف بأي قرارات صادرة من المؤسسات الدولية، مما يعني ان تحريك الرأي العام في الجانبين بتل أبيب وواشنطن هو أفضل حل كما حدث في فيتنام وأفغانستان والعراق، إذ كانت هذه البلدان مثالًا واضحًا على تأثير الرأي العام المحلي على ما يحدث في غزة.