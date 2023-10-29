الإثنين 30 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

كرياتين طبيعي من الأرز وبذور الكتان لفرد الشعر بشكل صحي

فرد الشعر، فيتو
فرد الشعر، فيتو

فرد الشعر بالكرياتين من طرق فرد الشعر الشهيرة التى تسعى لها الفتيات دائما وللأسف تؤثر على الشعر فيما بعد لأن الكرياتين عبارة عن مواد كيميائية تدمر بصيلات الشعر وتجهده كثيرا.

وفرد الشعر يمكن أن يكون من خلال الوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر، وهى ما تفضله الفتيات للحصول على شعر مفرود بدون أى آثار جانبية.

كرياتين طبيعي لفرد الشعر 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كرياتين طبيعي من الأرز وبذور الكتان لفرد الشعر بشكل صحى.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة أرز مصري

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2 ملعقة كبيرة بذور الكتان

كوب ماء 

الطريقة:-

  • نغسل الأرز جيدا ونضعه فى حلة صغيرة ونضيف لها بذور الكتان.
  • ثم نضيف الماء ونرفع الخليط على النار ونتركه حتى الغليان.
  • ثم نهدئ النار ونترك الخليط على النار الهادئة حتى يتحول القوام إلى جل.
  • ثم نصفى الخليط جيدا وهو ساخن.
  • ونأخذ الجل الناتج وندهن به الشعر جيدا من الجذور حتى الأطراف ثم نلف الشعر دوامة.
  • ونتركه لمدة ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
كرياتين طبيعي لفرد الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

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فوائد زيت الأرجان للشعر ينعم ويرطب الشعر ويحميه من التقصف

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فرد الشعر الكرياتين كرياتين طبيعي لفرد الشعر الأرز بذور الكتان العناية بالشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

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