الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

النرويج: إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي

رئيس الوزراء النرويجي
رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، فيتو

أحداث غزة الآن ، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن "إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ".

وأضاف ستوره، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

وتابع: "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني"، وفقا لوكالة "الأناضول".

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قمة القاهرة للسلام 2023

وكان إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، قد أعرب عن شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته لقمة القاهرة للسلام 2023، لمناقشة الوضع الحالي في فلسطين، موضحًا أن ما يحدث حاليًا يمثل منعطفًا خطيرًا وأزمة كبيرة لكل المنطقة ولشعب فلسطين وأهالي غزة وإسرائيل، والتي تهدد باندلاع حرب في المنطقة.

 

تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة


وأعرب وزير خارجية النرويج، في لقاء على هامش قمة القاهرة للسلام، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أسفه واستنكاره لفقد كثير من الأبرياء لحياتهم جراء هذا الصراع، قائلا: "نفقد كل ربع ساعة طفلًا في قطاع غزة، ولا يجب استمرار هذا الوضع المأساوي"، وطالب بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لكل أهالي غزة وعدم إعاقتها مع غياب الكهرباء والمياه والغذاء، معربًا عن شعوره بالسعادة مع دخول هذه المساعدات.

قصف عنيف بمحيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح في غزة

انقطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة

 

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