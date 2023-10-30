حركة فتح: المقاومة لا تزال تمسك بزمام الحرب رغم التطهير العرقي لشعبنا

أخبار غزة الآن، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح: إن الأرض الفلسطينية هي للفلسطينيين وأن كل من جاء إلى هذه البلاد من الغزاة مصيرهم إلى زوال كلهم رحلوا وسيرحلون وتبقى فلسطين.

إبادة جماعية وتطهير عرقي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”: رغم صمود الشعب الفلسطيني أمام جبروت الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي والغربي اللامحدود، إلا أن الحرب شديدة وعنيفة ضد شعبنا، متابعا: الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني وقتل العشرات والمئات يوميا.

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صمود الشعب الفلسطيني

وأكد: "الشعب الفلسطيني سيقول كلمته الأخيرة، نحن هنا باقون، وهو ما قالته المقاومة أن هذا العدو الغاشم لا يفلح سوى في قتل الأبرياء والمدنيين والنساء والاطفال وأنه على أرض الواقع لم يحقق أي شيء أو أي انتصار، ومع كل هذا الضرب ما زالت المقاومة تمسك بزمام الحرب حتى هذه اللحظة".

التصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تصدى لمخطط التهجير للجنوب، وأن الدولة المصرية منعت من إحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

تشويه المقاومة الفلسطينية

وأوضح أن هذا الكيان مع محاولة فبركة الصور في بداية هذه الحرب ومحاولة تشويه صورة المقاومة الفلسطينية في وسائل الإعلام المختلفة الأمريكية وغير الأمريكية، ودعمت العديد حتى يبرروا وينقلوا الرواية الإسرائيلية إلا أن السحر انقلب على الساحر.

حماية المدنيين في غزة

وحمّل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن استشهاد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.