في عيد ميلاده الـ69 بطولات الأهلي في عهد رئاسة الخطيب

الأهلي، يحتفل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي ونجم القلعة الحمراء السابق، بعيد ميلاده الـ 69، فهو من مواليد 30 أكتوبر من العام 1954 بمحافظة الدقهلية.

تولي الخطيب رئاسة الأهلي

تولى محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في 1 ديسمبر من العام 2017، خلفًا للمهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق، واستطاع تحقيق العديد من البطولات مع الفرق الرياضية بالنادي الأهلي طوال السنوات الخمس الماضية، سواء على الصعيد المحلي والقاري والعالمي.

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بطولات الأهلي فى عهد الخطيب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق العديد من البطولات في تواجد بيبو كرئيس للنادي الأهلي، وهي كالتالي:

1- ثلاث بطولات للدوري الممتاز في أعوام 2019 و2020 و2023.

2- ثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا في أعوام 2020 و2021 و2023.

3- بطولتان لكأس السوبر الإفريقي في عامي 2020 و2021.

4- ثلاث بطولات لكأس السوبر المحلي في أعوام 2019 و2022 و2023.

5- بطولتان لكأس مصر عام 2020 وعام 2022.

6- الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية مرتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022 إلى جانب الحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية المغرب 2023.

بداية الخطيب مع كرة القدم

وبدأ الخطيب لعب كرة القدم في طفولته المبكرة، ولم يمنعه والداه من معشوقته، خاصة أن والده هو مَن علَّمه حبه الكرة، وكان مثله الأعلى حينها هو بيليه.

عندما كان طفلًا كان غالبًا ما يوفر مصروفه لدخول السينما، حيث كانت السينما تعرض بعض أهداف بيليه ومهاراته بين كل فيلم والفيلم التالي، كان معجبًا بمهارات النجم البرازيلي على الشاشة الكبيرة، ونشأ بسبب ذلك ارتباط بين بيبو والرقم 10، الذي ارتداه لاحقًا طوال مسيرته.

نقطة البداية الحقيقية

وكانت نقطة البداية الحقيقية لمسيرة محمود الخطيب مع الساحرة المستديرة من خلال فريق النصر تحت 17 سنة، وأقيمت مباراة بين النصر والأهلي خلال وانتهت بالتعادل 2-2، وتمكن بيبو من تسجيل هدفي النصر.

وكان الخطيب سينتقل إلى نادي الإسماعيلي في البداية الذي كان مقره في القاهرة بسبب ظروف حرب 1967، وشارك بالفعل في الشوط الثاني في إحدى مباريات فريق الناشئين بالدراويش، وطلب مسؤولو الإسماعيلي ضمه بعد إعجابهم بأدائه، لكنه فضَّل التوقيع للأهلي بعد تمكن فتحي نصير من حسم الصفقة، وتم توقيع العقد في عام 1971 وهو في عمر السادسة عشرة.

انتقال الخطيب إلى الأهلي

وظهر الخطيب مع الأهلي لأول مرة عام 1974، وثبت أقدامه بالفعل، وأصبح المهاجم الأساسي للفريق الأحمر بعد تسجيل 22 هدفًا في نفس الموسم.

توج النادي القاهري بطلًا لمصر، وهو إنجاز تكرر أيضًا بعد عام، مرة أخرى كان بيبو اللاعب الأكثر تهديفًا في التشكيلة، مسجلًا 14 هدفًا، بما في ذلك هدفان ضد الزمالك.

بطولات الخطيب مع الأهلي

على مدار ستة عشر عامًا نجح الخطيب في الحصول مع الشياطين الحمر على عشرة ألقاب للدورى الممتاز، و5 بطولات لكأس مصر إلى جانب الحصول على لقبي دوري أبطال إفريقيا مرتين في أعوام 1982و1987 وثلاثة ألقاب لكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984 و1985 و1986، كما استطاع أحرز 37 هدفًا في 49 مباراة إفريقية مع الأهلي جعلته الهداف التاريخي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية حتى الآن.