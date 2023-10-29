حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب شرق لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط طائرة إسرائيلة مسيرة جنوب شرق لبنان بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

وبحسب “رويترز” فإن الطائرة المسيرة سقطت داخل الأراضي التى تحتلها إسرائيل، يأتي هذا التصعيد بعد العمليات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه بعد المناطق الحدودية اللبنانية.

استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا

وكان حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، ‏بالأسلحة التى أسماها بالمناسبة، كاشفا عن وقوع إصابات مباشرة في الموقع المستهدف.

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استهداف مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان

وقال حزب الله في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة ووقعوا فيه إصابات مباشرة".

استهداف قوة مشاة إسرائيلية جنوبي البلاد

كما أعلن حزب الله، استهداف قوة مشاة إسرائيلية جنوبي البلاد، حيث أوضح في بيان آخر قائلا: "بعد متابعة ورصد دقيق اكتشف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

وكان الحزب استهداف دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صاروخ موجه، وذلك بالتزامن مع الهجوم البري على غزة.

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