وزير الدفاع الفرنسي يزرو لبنان خشية فتح حزب الله جبهة حرب جديدة مع الاحتلال

أعلن مكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، أنه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل اجتماعات في لبنان مع مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، كما سيزور قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بحسب وكالة “رويترز”.

وزير الدفاع الفرنسي يزرو لبنان

وتأتي زيارة وزير الدفاع الفرنسي، إلى بيروت وسط تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي وتصاعد المخاوف من فتح حزب الله جبهة حرب جديدة من جهة الشمال مع تل أبيب، الذي بدأ عقب العدوان على غزة الذي دخل يومه لـ 23.

ومن المقرر، أن يزرو وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يوم الخميس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تعرض مقرها بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية لأضرار جراء قذيفة سقطت بداخله أمس السبت.

Advertisements

وفرنسا أحد المساهمين الرئيسيين في يونيفيل بنحو 700 جندي.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق النار يوميا منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وفي نفس السياق كان اليونيفيل أعلن أصابة أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفيل "، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن أحد عناصر قوات اليونيفيل تعرض لإصابات "متوسطة" في بطنه وذراعه، نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على (المركز 8-33) في البلدة.

جنود حفظ السلام

وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفي: إن "أحد جنود حفظ السلام أصيب بجروح طفيفة" قرب قرية حولا الحدودية في جنوب لبنان.

وكان تيننتي، قد أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق أمس السبت، بسقوط قذيفة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة و"يجري التحقق من مصدرها"، مشيرًا إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات.

وأفاد مصدر عسكري لبناني لـ “فرانس برس”، طالبا عدم كشف هويته، بأن "قذيفة إسرائيلية خرقت السور الإسمنتي" لمقر اليونيفيل. كما أوردت الوكالة الوطنية أن "القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة سور مقر اليونيفيل بقذيفة".