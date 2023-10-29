طريقة عمل حمص الشام، يقوى المناعة وسهل التحضير

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من الأكلات الشعبية الشهيرة التى تقدم كتسالى مميزة خاصة فى فصل الشتاء، وهو عبارة عن حمص يقدم بالصلصة والليمون والكمون.

وطريقة تعامل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعادة يقدم فى الشوارع والميادين وتحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل حمص الشام.

مكونات عمل حمص الشام:-

ربع كيلو حمص

3 ثمرات طماطم

2 فص ثوم

2 ملعقة صلصة طماطم

بصلة كبيرة مبشورة

ملح

فلفل اسود

كمون

للتقديم

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عصير ليمون

شطة

طريقة عمل حمص الشام:-

نحضر الحمص ونغسله جيدا ثم ننقعه فى الماء ليلة كاملة.

ثم نغسله ونضعه فى ماء نظيف وترفعه على النار ونتركه على النار الهادئة حتى تمام النضج.

يجب مراعاة تزويد الماء كلما نقص حتى لا يحترق الحمص.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم والبصل والثوم والقليل من الماء.

ونضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس.

ثم نصب عصير الطماطم على الحمص على النار ونترك الخليط يغلى.

ثم نضيف الصلصة والتوابل ونتركه على النار الهادئة حتى يتسبك قليلا.

ثم نرفعه من على النار ونضيف له السكة والكمون وعصير الليمون ويقدم ساخنا

طريقة عمل حمص الشام، فيتو

فوائد حمص الشام

وحمص الشام من الأكلات المهمة فى التقلبات الجوية وفصل الشتاء فهو يقوى المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وبالتالى يساعد الجسم في مقاومة جميع الأمراض، لذا يجب تقديمه لأفراد الأسرة من الكبار والصغار باستمرار مع مراعاة ضبط كمية الشطة حسب الرغبة خاصة فى وجود أطفال.

فوائد الحمص

والحمص له قيمة غذائية عالية ومن فوائد الحمص:-

الحمص غنى بالبروتين حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.

الحمص يساعد على إنتاج الخلايا، فهو يعد مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.

الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.

الحمص يحمي من السرطان.

الحمص يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

الحمص يمنع فقر الدم، لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.