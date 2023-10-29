الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل حمص الشام، يقوى المناعة وسهل التحضير

حمص الشام، فيتو
حمص الشام، فيتو

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من الأكلات الشعبية الشهيرة التى تقدم كتسالى مميزة خاصة فى فصل الشتاء، وهو عبارة عن حمص يقدم بالصلصة والليمون والكمون.

وطريقة تعامل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعادة يقدم فى الشوارع والميادين وتحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل حمص الشام.

مكونات عمل حمص الشام:-

ربع كيلو حمص

3 ثمرات طماطم

2 فص ثوم

2 ملعقة صلصة طماطم

بصلة كبيرة مبشورة

ملح

فلفل اسود

كمون

للتقديم 

Advertisements

عصير ليمون

شطة

طريقة عمل حمص الشام:-

  • نحضر الحمص ونغسله جيدا ثم ننقعه فى الماء ليلة كاملة.
  • ثم نغسله ونضعه فى ماء نظيف وترفعه على النار ونتركه على النار الهادئة حتى تمام النضج.
  • يجب مراعاة تزويد الماء كلما نقص حتى لا يحترق الحمص.
  • ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الطماطم والبصل والثوم والقليل من الماء.
  • ونضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس.
  • ثم نصب عصير الطماطم على الحمص على النار ونترك الخليط يغلى.
  • ثم نضيف الصلصة والتوابل ونتركه على النار الهادئة حتى يتسبك قليلا.
  • ثم نرفعه من على النار ونضيف له السكة والكمون وعصير الليمون ويقدم ساخنا
طريقة عمل حمص الشام، فيتو 

فوائد حمص الشام 

وحمص الشام من الأكلات المهمة فى التقلبات الجوية وفصل الشتاء فهو يقوى المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وبالتالى يساعد الجسم في مقاومة جميع الأمراض، لذا يجب تقديمه لأفراد الأسرة من الكبار والصغار باستمرار مع مراعاة ضبط كمية الشطة حسب الرغبة خاصة فى وجود أطفال.

فوائد الحمص 

والحمص له قيمة غذائية عالية ومن فوائد الحمص:-

  • الحمص غنى بالبروتين حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.
  • الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.
  • الحمص يساعد على إنتاج الخلايا، فهو يعد مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.
  • الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.
  • الحمص يحمي من السرطان.
  • الحمص يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
  • الحمص يمنع فقر الدم، لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.
txt

فوائد حليب الصويا، لتخفيف أعراض انقطاع الطمث

txt

طريقة عمل حمص الشام، تسالٍ شعبية لذيذة سهلة التحضير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمص الشام طريقة عمل حمص الشام مكونات عمل حمص الشام فوائد الحمص فوائد حمص الشام الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل البليلة، وجبة خفيفة وغير مكلفة

فوائد اللب السوري، تسالي سعره بسيط وقيمته الغذائية عالية

فوائد الحمص، لعلاج الإمساك وحماية القلب من الأمراض

الأكثر قراءة

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

فلسطين وعز الدين نجيب وشهدان الغرباوي في عدد نوفمبر من مجلة "الثقافة الجديدة"

استرداد طابا.. ملحمة الوثائق والمستندات.. دبلوماسيون يكشفون قتال الدبلوماسية المصرية عن كل نقطة رمل فى شبه الجزيرة

في عيد ميلاده الـ69، مواقف لا تنسى في حياة محمود الخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية