الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على نابولي 0/2 في الشوط الأول

تقدم فريق ميلان على مضيفه نابولي 0/2 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار لقاءات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

سجل المهاجم الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو هدفي ميلان في شباك نابولي في الدقيقتين 23 و31.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نابولي حامل اللقب رابعًا برصيد 17 نقطة.

وقرر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي الدفع باللاعب جياكومو راسبادوري كرأس حربة صريح، بدلا من المصاب النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، ليجاور كفاراتسخيليا وبوليتانو في خط الهجوم.

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تشكيل نابولي ضد ميلان

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي.

الوسط: إلماس، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

تشكيل ميلان أمام نابولي

في المقابل ضم تشكيل الروسونيري بقيادة ستيفانو بيولي كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: كالابريا، كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز.

الوسط: يونس موسى، كرونيتش، ريجنديرز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رفائيل لياو.

فوز يوفنتوس على فيرونا

وفي ذات الجولة حقق فريق يوفنتوس الفوز في الوقت القاتل على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز في من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب كامبياسو في الدقيقة "92" بعد محاولات عديدة من هجوم يوفنتوس طوال اللقاء.

تشكيل يوفنتوس أمام فيرونا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمير، روجاني.

خط الوسط: وياه، مكيني، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، مويس كين.