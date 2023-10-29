حكام مباراتي غدا الإثنين في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، أسماء حكام مباراتي غدا الإثنين ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقام غدا الإثنين مباراتين في ختام مواجهات الدوري الممتاز على النحو التالي:

المباراة الأولى الداخلية ضد الإسماعيلي، وتنطلق في الساعة الرابعة عصرا، ويستضيفها استاد السلام

أما المباراة الثانية فستجمع فريق البنك الأهلي أمام نظيره مودرن فيوتشر، التي تنطلق في السابعة مساءا ويستضيفها استاد القاهرة الدولي.

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حكام مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي

حكام مباراة البنك الأهلي ضد مودرن فيوتشر

القناة الناقلة لمباراة الداخلية والإسماعيلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي غدا الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا باستاد السلام ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

لقاء الجريحين

ويدخل الداخلية والإسماعيلي مباراة الاثنين، بمعنويات منخفضة بعدما خسر الإسماعيلي 1-0 أمام فاركو باستاد الإسماعيلية، وخسر الداخلية أمام سيراميكا كليوباترا 4-0 بالجولة الماضية.

الإسماعيلي يختتم استعداداته للداخلية

واختتم فريق الإسماعيلي تحضيراته لمواجهة الداخلية، حيث خاض مرانه في الثالثة عصر اليوم الأحد على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، والذي استمر ساعة ونصف، أو تضمن تدريبات بدنية متنوعة أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية على بعض الجمل الفنية وترجمتها إلى أهداف وتدريبات على العرضيات والكرات الثابتة والتحول من الدفاع.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

واختار إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي 24 لاعبا لمواجهة الداخلية هم:

في حراسة المرمى: محمد فوزي، كمال السيد، عبد الله جمال.

في خط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد دسوقي، عصام صبحي، كريم عرفات، عبدالله حسن.

في خط الوسط: محمد حسن، عمر الساعي، عماد حمدي، محمد عبد السميع، أحمد وجيه، عبد الرحمن مجدي، نادر فرج، مروان حمدي، محمود الشبراوي، محمد وجدي.

في خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري الممتاز

وحقق المصري البورسعيدي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة (1-0)، وتغلب سيراميكا على الداخلية (4-0)، ثم تعادل بلدية المحلة مع الاتحاد السكندري (2-2)، وفوز الزمالك على سموحة (5-1).

كما تغلب إنبي على البنك الأهلي بنتيجة (3-1)، وتعادل المقاولون العرب مع زد إف سي (3-3)، وفاز فاركو على مضيفه الإسماعيلي (1-0)، وتغلب بيراميدز على مودرن فيوتشر (1-0).

أرقام من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري

وشهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، تسجيل 27 هدفا واحتساب 8 ضربات جزاء من بينها 5 مباراة واحدة والتي جمعت بين فريقي المقاولون العرب وزد إف سي، وتم تسجيل 5 ضربات وإهدار 3 آخرين ضمن لقاءات الجولة.

كما شهدت الجولة هدفين من نيران صديقة عن طريق محمد عبد السلام مدافع مودرن فيوتشر وأحمد صبيحة لاعب إنبي في مرماه.

وحقق فريق فاركو بقيادة مديره الفني الجديد خالد جلال، أول فوز له في الدوري الممتاز هذا الموسم على مضيفه الإسماعيلي بهدف الجزائري رزقي حمرون.

وتلقي فيوتشر الهزيمة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم أمام بيراميدز بهدف نظيف ليخطف الفريق السماوي صدارة ترتيب الدوري المصري من فيوتشر.

مؤجلات النادي الأهلي

ويتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة، أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة ضمن مواجهات الدوري المصري هذا الموسم، بسبب إنشغاله بخوض مباريات بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.